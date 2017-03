O PP de Ames reclama inversión no lugar de Sura, en Ameixenda

Ames, 12 de marzo do 2017 (fonte PP Ames) – Días atrás, membros do Grupo Municipal Popular de Ames visitaron a aldea de Sura, pertencente á Parroquia de Ameixenda. Un lugar formado por catorce vivendas das que tan só oito están actualmente habitadas.

O lugar de Sura non chega aos trinta habitantes. Limítrofe co Concello de Santiago, atópase situada nunha contorna agradable e bela, polo que unha apropiada rehabilitación das vivendas baleiras e un adecuado mantemento dos espazos e infraestruturas públicas, fan do lugar un sitio atractivo para vivir e para visitar, co consecuente desenvolvemento social e económico da zona.

A aldea é tranquila e os seus veciños están moi unidos entre si. Desde hai tempo levan denunciando o abandono en que se atopa o lugar, sen que desde o goberno local se de resposta ás súas razoables peticións.

Con só achegarche á Sura xa se entende o malestar veciñal: a estrada de acceso ao núcleo atópase nun lamentable estado, chea de “fochancas”; e desde o pasado temporal, a zona de entrada, onde se atopa a marquesiña onde para o autobús, está sen iluminación pública; a pesar de que se presentou a correspondente solicitude para que se arranxe.

O denominado “camiño real” apenas pode verse por atoparse repleto de maleza e sen mantemento algún; do mesmo xeito que pasa co tellado do lavadoiro.

Pero o principal motivo de queixa é a falta de sistema de saneamento. O tema tratouse en varias ocasións co Goberno local, e todo facía prever que había predisposición, pois se visitou o lugar e víronse as necesidades da poboación. Segundo manifestaron aos concelleiros do Partido Popular, os veciños asinaron un documento polo que se comprometen a ceder os terreos necesarios; polo que consideran que cumpriron convenientemente cos seus compromisos, e esixen que agora o Goberno local cumpra co seu parte.

En relación con este último asunto, o Partido Popular desexa lembrar que os diferentes Gobernos de Ames sempre consideraron prioritarias as obras de saneamento no Rural. Así foi ata o día de hoxe; incluso o Tripartito, actualmente no goberno, manifestou continuar na mesma senda; pero a realidade é ben distinta, e todo parece indicar que atender as necesidades do Rural non entra dentro dos seus obxectivos. Lembremos que recentemente o Tripartito logrou aprobar, co apoio de Ames Novo, os proxectos do denominado POS+2017, destinándose ao Rural unha partida insignificante, e ningunha obra de saneamento. Actitude que non parece que vaia a cambiar á vista da información que recolle o borrador de anteproxecto dos orzamentos de o2017 que remitiu o Tripartito aos grupos da oposición.