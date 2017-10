A gran PP Arnold abre o Outono Códax Festival 2017

Compostela, 26 de outubro do 2017 – Os amantes da música negra están de noraboa porque hoxe comeza o Outono Códax Festival e faino ao grande con PP Arnold.

PP Arnold é unha das grandes voces clásicas do soul e o pop. Unha das figuras máis icónicas da escena musical británica dos anos 60 e que será a encargada de abrir hoxe o Outono Códax Festival 2017.

O festival galego de música negra arrinca deste xeito ao grande a súa VII edición. Conta unha vez máis co patrocinio de Martín Códax e este ano a colaboración de Pousadas de Compostela, así como a de case un centenar de establecementos hostaleiros e comerciais da capital galega.

O Outono Códax Festival ofrecerá este ano 5 exclusivas citas (hoxe xoves, 26 de outubro, e os días 3, 4, 17 e 18 de novembro) cheas de soul, rock´n roll, blues, rhythm&blues, swing e boogie.

PP Arnold

Aínda que norteamericana de nacemento, PP Arnold converteuse nunha das referencias indiscutibles do panorama musical británico dos 60. Nada en Los Ángeles (California), no seo dunha familia de cantantes de gospel, Patricia (Pat) Ann Cole foi desde moi novo una das figuras máis icónicas do soul, o rock´n roll e o pop de Gran Bretaña. Arnold chegou a Londres como unha das Ikettes (trío vocal de acompañamento) de Ike&Tina Turner e foi Mick Jagger o que, impactado polo seu incrible e conmovedora voz, convenceu a Andrew Loog Oldham (mánager de The Rolling Stones) para que a fichase para o seu novo selo discográfico Immediate Records.

Durante o seu curto pero intenso periplo da man da nova discográfica, Pat gravou a finais dos 60 “The First Lady Of Immediate” e “Kafunta”, dous traballos que atesouraron éxitos tan notables como “Angel Of The Morning” ou “The First Cut is The Deepest”, tema escrito por Cat Stevens e que se mantén intacto na memoria colectiva como un dos grandes clásicos dos 60. Tal e como tamén o é “Tin soldier”, hit de Small Faces a quen Arnold prestou a súa cálida e intensa voz.

Coa desaparición de Immediate Records, PP trasladouse ao selo Polydor, para converterse despois nunha das figuras máis destacadas da interpretación teatral e dos grandes musicais londinienses. A mediados dos 80 regresou aos estudos para gravar co gran selo Virgin, e continuou a súa carreira década tras década,

sendo reivindicada por artistas da talla de Paul Weller, Ocean Cor Scene ou Oasis, con quen tamén colaborou. Porque non son os únicos, nin moito menos: nomes como os propios The Rolling Stones, Jimi Hendrix, David Bowie, Rod Stewart, Barry Gibb, Eric Clapton, Humble Pé, Nick Drake, Roger Waters, ou Primal Scream, son só algúns dos grandes cos que Arnold compartiu (e segue compartindo) escenario ao longo da súa extensa carreira. De feito, ao Outono Códax chega, por primeira vez a Galicia, inmersa na súa xira de celebración dos seus 50 anos na industria musical (unha xira tan especial como chea de emocións), e farao ademais

acompañada dos membros da Steve Cradock Band, a banda de Steve Cradock, guitarrista inglés de Ocean Colour Scene, considerado un dos músicos máis notables da escena británica contemporánea.

Cachas&Cousins

E nesta primeira noite tan especial do Outono Códax, será unha formación galega a encargada de abrir o festival: Cachas&Cousins. Formada en Compostela, esta banda de rocksteady, R&B e soul jamaicano está a consolidar a súa traxectoria cun repertorio cheo de clásicos da música jamaicana dos 60 e con enérxicos directos que non deixan indiferente a ninguén e nos que imprimen o máximo respecto polas raíces do xénero. Alta e coidada proposta chea de elegancia e apta para todos os públicos.