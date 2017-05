O PP de Ames denuncia a errónea política de accesibilidade do goberno Local.

Ames, 8 de maio do 2017 – O PP de Ames denuncia a nula política de accesibilidade do concello e a insistencia en negalo desde o goberno local.

Según o PP de Ames “basta con acudir ás noticias publicadas nos diferentes medios de comunicación ou nas redes sociais para constatar o fundamentado de tales queixas. A pesar diso, o Goberno local empéñase en negar a evidencia e sempre parece ter unha xustificación para todas as situacións que os veciños denuncian; á vez que anuncian tal ou cal obra en materia de accesibilidade”.

O Grupo Municipal Popular de Ames considera que o Tripartito non está a afrontar satisfactoriamente os retos que en materia de accesibilidade exponse día a día e explica que

mentres o Goberno municipal promove actuacións de accesibilidade relevantes como as anunciadas na casa consistorial e nas oficinas municipais de Ou Milladoiro, esquécese doutras actuacións, non tan mediáticas pero si igual de importantes.

O PP de Ames lembra, como temas pendentes, a reorganización das prazas de estacionamento para as persoas con mobilidade reducida co obxectivo de colocalas onde é máis necesario, a anunciada de concienciación para que os veciños non empreguen de maneira fraudulenta os cartóns de estacionamento reservado para as persoas con discapacidade, actuacións que foron anunciadas en febreiro de 2016.

Pero para o PP o goberno municipal obtén un rotundo suspenso na falta de aplicación do primeiro principio a accesibilidade ” O que non é seguro non é accesible. Nesta cuestión, algo que parece descoñecer o Tripartito, é onde o goberno local non presta a debida atención. O lamentable aspecto de conservación e mantemento que presentan as beirarrúas do municipio fai que transitar por elas sexa unha tarefa pouco segura, e por tanto inaccesible, para as persoas con limitacións funcionais. Un exemplo é a Avenida da Maía de Bertamiráns. En tan só 50 metros podemos atoparnos con obstáculos que levan meses sen ser retirados, baldosas levantadas, rotas, soltas, e zonas nas que mesmo desapareceron as baldosas sen que se repuxeron”.