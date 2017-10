O PP fala no pleno de Santiago duns orzamentos participativos afro caribeños (audios)

Compostela, 20 de outubro do 2017 – O pleno de Compostela viviu no serán de onte unha sesión na que a bronca volveu a tomar protagonismo por conta dos orzamentos participativos que o PP definiu propios dun sistema Afro Caribeño

Alejandro Brunete volvía a sacar as suplantacións e atacaba na súa intervención todo o proceso falando de “invasión de corpos” e de sistemas “afro caribeños”. Esta foi a súa primeira intervención

María Rozas respostaba a tódalas preguntas formuladas polo Partido Popular e lembraba que o sistema electrónico está implantando en máis de 40 concellos

Na súa segunda quenda o concelleiro popular ignoraba a respostas de María Rozas e insistía nas mesmas cuestións

Martiño Noriega decidiu usar a quenda de grupo para acusar a Brunete de vir ao pleno con todo xulgado. Pero foi a referencia a pouca tolerancia as críticas do Partido Popular e a moita a hora de criticar aos demais o que elevou a discusión ata niveles insospeitados, sobor de todo cando o alcalde facía referencia ao DSM, siglas en inglés que engloban a todo tipo de problemas de tipo mentais desde os máis leves aos máis graves

Tanto Rubén Cela do BNG como Paco Reyes do Psoe aproveitaron as súas quendas para preguntar por cuestións técnica que tamén foron respostadas por María Rozas

Rubén Cela

Paco Reyes

María Rozas remataba a disputa e o punto contestando as cuestións plantexadas por BNG e Psoe

Un longo pleno que comezaba as catro e media da tarde e que remataba pasadas as 11 e media da noite.