O PP de O Pino rexeita baixar o IBI

O Pino, 16 de xaneiro do 2017 – Na sesión plenaria en O Pino, as dúas mocións, que levou para o debate o Grupo PsdeG-PSOE, só contaron co apoio dos concelleiros que forman a oposición.

A primeira, trataba o asunto do catastrazo, onde os socialistas solicitaban a modificación da ordenanza municipal do IBI, cambiando o tipo de gravame actual do 0,45% o 0,30% (rústica). Asemade, pedían unha bonificación do 95% da cotra integra para o bens inmobles nos cales se desenvolva actividade agrícola ou gandeira.

O PP de O Pino rexeitou a moción, recoñecendo, primeiramente, que O Pino estará afectado polo denominado Catastrazo, pero di; “que non podemos adiantarnos, dende O Pino, e que espera que a FEGAMP estableza algún tipo de medida para compensar os efectos”, palabras do Alcalde.

Os socialistas consideran esta argumentación un tanto surrealista, “e o que deixa claro que pouco, ou nada, lle importa o Alcalde a suba da carga impositiva que afectará o peto dos veciños/as de O Pino”. Aínda que máis sorprendente lles parece o argumento utilizado para rexeitar a moción onde se instaba á Xunta de Galicia que destinara, nos orzamentos 2017, unha partida para solucionar as carencias que ten o CPI Camiño de Santiago, entre outras, un ximnasio propio.

Segundo fontes socialistas, este foi o discurso utilizado polo Alcalde para xustificar o voto en contra á moción; “a oposición estades creando un problema onde non existe, o CPI non tivo nunca ximnasio e nunca pasou nada… e agora queredes politizar con este asunto e usádelo para poñelo nas redes sociais, cando o problema non existe. Incluso o levastes o Parlamento…, agora buscamos problemas onde non os hai”. Os socialistas, lembran que está é unha vella demanda da comunidade educativa, ademais, a normativa obriga que os centros conten con un ximnasio.