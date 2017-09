O PP de Rois rexeita adherirse a campaña En Negro contra a Violencia

Rois, 6 de setembro do 2017 – O grupo Xente de Rois presentou unha moción no pleno para adherirse a campaña En Negro contra a Violencia que foi rexeitada polos votos en contra do equipo de goberno do Partido Popular.

En Negro contra a Violencia é unha campaña nacida no concello de Compostela no ano 2015 á que se foron sumando concellos de todo tipo ata chegar no 2016 a un número de 17. No proxecto a día de hoxe xa hai anotados máis de 50 municipios de toda Galicia e 2759 establecementos comerciais. Concellos en negro contra a violencia consiste en impulsar durante unha serie de días de novembro as imaxes da campaña. lema sobre fondo negro, e animar aos empresarios a decorar aos escaparates do mesmo xeito.

Pere Tobaruela, concelleiro de Xente de Rois, presentou no Pleno Ordinario deste luns a moción para a adhesión de Rois a esa campaña que terá lugar en novembro.

A moción non saíu adiante polos votos en contra do grupo municipal do PP, que argumentou que “se trataba dunha moción partidaria e que eles xa estan facendo traballo neste sentido. E que en todo caso, si apoiarían unha campaña de tipo institucional”. Pere Tobaruela laiase desta negativa, “xa que se trataba dunha magnifica oportunidade para visibilizar e loitar dunha maneira mais efectiva contra a lacra da violencia machista. E, as veces, como é o caso, desde os concellos e necesario impulsar campañas e accions coma esta”. O concelleiro de Xente de Rois remarcou que “neste tipo de cuestións non hai que escatimar esforzos nin recursos. E aproveitar todas as ocasións”. Os outros dous grupos da oposición, BNG e PSOE, votaron a favor da moción.

Texto da moción:

A violencia machista é unha lacra, unha lacra que tamén existe nos pequenos concellos, aínda que dun xeito máis oculto, por iso é importante lanzar campañas para visibilizala, como a campaña que aludimos nesta moción: Concellos en negro contra a violencia de xénero. Cremos que é importante que desde os municipios nos involucremos e nos posicionemos contra a violencia machista.

Hai xa máis dunha cincuentena de municipios galegos que amosan o seu interese pola campaña Concellos en negro contra a violencia de xénero, centrada en espallar a mensaxe contra as agresións de xénero, ou sexa, promover e facer visible o rexeitamento da cidadanía cara a violencia machista.