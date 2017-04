O PP de Santiago pide vixilancia contra as pintadas no Casco Histórico

Compostela, 14 de abril do 2017 – O Grupo Municipal Popular presentará unha iniciativa no vindeiro pleno instando ao goberno municipal a vixiar e axilizar o borrado de pintadas no Casco Vello.

Os Populares piden en concreto que se restaure e pinte a porta da pequena edificación situada no recanto formado entre o antigo edificio do Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos (hoxe CSIC) e o Pazo San Xerome, na encrucillada das rúas do Franco e de Fonseca que dá acceso á Praza do Obradoiro.

Según o PP de Compostela desde hai varias semanas, pódese observar como esa zona se atopa deteriorada e chea de pintadas. Os Populares explican que esa situación afea unha zona emblemática, por onde a diario transitan a maior parte das persoas que visitan a cidade.

O PP achaca ao goberno municipal falta de control deste tipo de accións nun ámbito que, ademais de gozar dunha especial protección, debería manter unha permanente vixilancia; e, en segundo lugar, pola falta de dilixencia á hora de restituír a imaxe deteriorada.

Os populares salientan que o coidado no mantemento da limpeza da cidade debe ser unha prioridade para o Concello e máis, se cabe, cando se trata da cidade histórica e das inmediacións da Catedral.