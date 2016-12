Ábrese o prazo de inscrición para a MICE Museo do Pobo Galego.

Santiago de Compostela, 17 de decembro do 2016 – En 2017 MICE (Mostra Internacional de Cinema Etnográfico) celebrará a que é xa a súa duodécima edición, nun ano no que a institución organizadora, o Museo do Pobo Galego, cumpre 40 anos. A entidade, que abriu as súas portas en outubro de 1977, converteu a MICE na pasada edición, en certame internacional con tres premios, dous deles con dotación económica, mellor película e mellor película galega, e premio do público, que non conta con premio en metálico, pero si con diploma e trofeo.

Na 11ª MICE, as gañadoras foron “Muros”de Pablo Iraburu e Migueltxo Molina Ayestarán, “O tesouro de Corcoesto” de Cora Peña e “Os días afogados” de Luis Avilés Baquero e César Souto Vilanova, que foron premiadas entre vinte películas.

Ademais da sección específica no concurso internacional, a organización da MICE promove seccións e actividades fóra de concurso así como actividades paralelas ao longo do ano. Tratarase de propostas onde se aborden temas relacionados coa historia a etnografía e a antropoloxía cultural onde o audiovisual teña un papel importante e sempre co ánimo de mostrar miradas abertas ao mundo que nos rodea.

As bases poden consultarse na páxina do Museo do Pobo e o período de inscrición está aberto ate o 1 de marzo. Tamén se pode pedir información na propia institución. A Mostra de 2017 celebrarase do 29 de maio ao 3 de xuño.