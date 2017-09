Música, cultura e deporte abren as inscricións en Ordes

Ordes, 12 de setembro do 2017 – As actividades de cultura e deporte e a escola de música municipal abren os prazos de inscricións en Ordes.

Sendeiros da cultura e deporte e un programa dirixido a xente de tódalas idades e que ata o mes de xuño propón unha oferta que inclúe Pilates, ioga, ioga terapéutico, zumba, ximnasia para maiores, ximnasia con material (fitball, picas, pesas de man…), hipopresivos, ballet, debuxo e pintura (adultos e nenos), teatro (a partir 12 anos), iniciación ao alemán (nenos) e alemán nivel I e II (adultos). Como novidade inclúese o curso para reducir, reutilizar e crear, a través do cal aprenderase a fabricar produtos de limpeza, elaborar colonias e crear elementos decorativos con material de refugallo.

No caso da oferta trimestral e mensual inclúese: informática (distintos niveis), deseño gráfico, cociña (de 3 a 9 anos), iniciación á pastelería (de 6 a 10 anos) e un curso para renovar o ropeiro.

As clases desenvolveranse tanto durante os días laborais en horario de tarde como os sábados durante a mañá. No caso das persoas adultas estipúlase un horario que permitirá compatibilizalo coa súa actividade laboral. As familias numerosas, as persoas maiores de 65 anos e aquelas que teñan unha discapacidade recoñecida igual ou maior ao 33% poderán beneficiarse de descontos especiais.

Para reservar praza deberase entregar no Departamento de Cultura ou Deporte a folla de inscrición debidamente cuberta, a cal se pode solicitar no mesmo Concello ou ben descargala na páxina web municipal www.ordes.com , as inscricións en Ordes para este programa están abertas ata o día 21.

Escola de música

O dous de outubro comeza tamén o curso na escola municipal de música do concello. O plan este ano estrutúrase en catro niveis de formación para, unha vez concluídos, acceder ao perfeccionamento, con posibilidade de preparación do acceso ao grao profesional do conservatorio. Música e movemento, linguaxe musical, coro, Combo Rock, banda xuvenil de ventos e percusión e Big Band. Como especialidades manteranse as clases de guitarra, piano, trompeta, trombón, tuba, trompa, bombardino, clarinete, saxofón e frauta.

En este caso as inscricións en Ordes están abertas ata o día 15.