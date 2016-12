Entregados os premios do III Concurso de Tapas de Frades

Frades, 27 de decembro do 2016 – O alcalde de Frades, Roberto Rey Martínez, e o concelleiro de Medio Ambiente, Juan Carlos Portos Bra, fixeron entrega dos premios do III Concurso de Tapas de Frades, celebrado a principios de mes.

Rey Martínez e Portos Bra desprazáronse ata Ponte Carreira para entregarlle o premio de 300 euros e placa conmemorativa a Chelo Castro Méndez, de Adega A Coviña, como gañadora do certame grazas ás súas tapas “Polbo con cogomelos” e “Espetada a Coviña”.

Acto seguido, alcalde e concelleiro cruzaron a rúa para entregar o segundo premio a Xulio Espiñeira Vilariño, do Bar Vilariño, que por terceiro ano consecutivo acadou esta distinción de 150 euros e placa conmemorativa. Un premio logrado grazas ao seu “Montadiño de raxo”.

Finalmente, Roberto Rey e Juan Carlos Portos entregaron na Casa do Concello os premios ao público participante, onde Álex López Valiño (Frades) gañou unha cea para dúas persoas no restaurante Casa Vella; e Sandra Gómez Silva (O Pino) levou un circuíto termal para dúas persoas no Hotel Balneario Compostela (Brión).

Roberto Rey amosouse moi satisfeito co desenvolvemento deste concurso xa que “a promoción de Frades é unha das prioridades deste equipo de Goberno e este tipo de concurso son un modo moi interesante para darnos a coñecer, pois durante eses días son centos de persoas as que nos visitan para degustar as propostas do noso sector hostaleiro”.

O alcalde agradeceu o traballo realizado polos seis locais participantes: café-bar O noso mesón, Adega A Coviña, Bar Vilariño e Taberna “O Mesón” (Ponte Carreira), hostal-restaurante O Cadaval (Ledoira) e Casa Vella (Abellá).