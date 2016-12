Entrega de premios da V Ruta de Tapas de Boqueixón

Boqueixón, 23 de decembro do 2016 – O alcalde de Boqueixón, Manuel Fernández Munín, xunto cos hostaleiros participantes na Ruta das Tapas, deron a coñecer aos premiados da quinta edición.

O acto de entrega dos premios celebrouse no Salón de Plenos do concello, lugar no que se reuniron profesionais da hostalería boqueixonesa, autoridades e clientes premiados.

Lista de premiados:

1º Premio “Á mellor tapa de Boqueixón 2016” compartido por:

Casa Castro coa tapa “Tosta de Outono” – O Rincón de Pepe coa tapa “Raíña Lupa”

2º Clasificado como “Mellor tapa de Boqueixón 2016”:

Café Bar O Latino coa tapa “Bocado crocanti de Bo-Queixo”

3º Clasificados “Mellor tapa de Boqueixón 2016” compartido por:

Cervexería O Vikingo coa tapa D-vinos” – Café Bar O´26 coa tapa “O remedio da avoa”

Por outra banda, tamén se fixo entrega dos premios aos clientes que percorreron a ruta e votaron pola mellor tapa.

Lista de premiados:

Yolanda Sánchez Sanin de Sergude (Boqueixón) premiada con 200€ en metálico.

Pablo Tejo Bouzas de Santiago premiado con vale por 120€ para canxera por xantar/cea en establecemento de Boqueixón.

Gonzalo Redondo Rendo (Camporrapado), Enrique Paderne Granja (Lestedo), Dolores Codesido Mallou (Lestedo), José García Rendo (Touro) e Marcos Santasmarinas Vázquez (Sergude) premiados con unha botella de Magnum cortesía da bodega Pazo do Mar.

Datos do concurso:

Na quinta edición da Ruta de Tapas de Boqueixón participaron un total de 12 establecementos que presentaron 14 tapas distintas, que foron moi ben acollidas entre os clientes que destacaron a súa calidade. Servíronse máis de 3.500 tapas entre os establecementos participantes.

Para outorgar maior peso aos produtos de Boqueixón, todas as tapas que se serviron durante a última edición, incorporaron algún produto local, queixo, carne, grelos…

Os participantes mostraron gran satisfacción polos resultados obtidos nun certame que contou con moitísima afluencia de público.

A V Ruta de Tapas “Qué rico estás Boqueixón” estivo organizada conxuntamente polo concello e polos hostaleiros de Boqueixón: Casa de Xantar O Imprevisto, Café Bar Latino, Bar García, A Taberna d´San Benito, Café Bar A Barreira, Casa de Xantar Casa Castro, Casa Almarthi, Restaurante Vente Vindo, Café Bar O Rincón de Pepe, Cervexería O Vikingo, Café Bar O´26 e Restaurante Vía da Prata.