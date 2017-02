Presentado o  Galicia vs Cataluña de fútbol sala feminino da próxima semana

Compostela, 28 de febreiro do 2017 – O Concello de Santiago de Compostela, a Federación Galega de Fútbol, o Santiago Futsal e Electrodomésticos Cenor presentaron o partido amigable que disputarán a selección de Galicia e a selección de Cataluña de fútbol sala feminino o vindeiro martes 7 de Marzo ás 20.30h no Pavillón de Santa Isabel.

O encontro, conmemorativo no Día Internacional da Muller Traballadora, ten “a finalidade de visibilizar o deporte feminino e o fútbol sala en particular, un deporte no que Galicia conta cos mellores equipos na máxima categoría” apuntou a concelleira de Deportes, Noa Morais. Engadiu tamén que “o partido amigable enmárcase dentro das accións que a Concellería de Igualdade, neste caso en colaboración coa Concellería de Deportes, realizará para conmemorar o día 8 de Marzo”.

O presidente da Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, valorou como unha “moi boa noticia” a recuperación da Absoluta Galega de fútbol sala feminino, que non disputa un encontro desde o ano 1998. Así mesmo, o presidente da FGF recoñeceu a importancia da data escollida para a celebración do encontro “o día 7 de Marzo as xogadoras de ambas as seleccións (Galicia e Cataluña) renderán homenaxe a todas aquelas mulleres que no Día Internacional da Muller Traballadora deben de estar moi presentes”.

Pola súa banda, Ramón García, presidente do Santiago Futsal, destacou “o pracer que para o Santiago Futsal supón participar na organización deste evento”. Do mesmo xeito que para Cenor Electromésticos; cuxo representante, Javier González comentou “nós apostamos polo deporte de Galicia e sempre estaremos presentes en eventos desta índole”.

As entradas están á venda nas oficinas do Santiago Futsal (Multiusos Fontes do Sar) e na Delegación de Santiago da Federación Galega de Fútbol (Estadio de San Lázaro, Porta 7), por un prezo de 2€ e 5€.