Boa acollida da primeira Feira Rosalía

Compostela, 1 de outubro do 2017 – Camisolas, pandeiretas, chaveiros, cadros, cerámicas, libros, cuncas, cervexa… A Feira Rosalía reuniu todo tipo de produtos cos versos, co rostro e coa figura da poeta e escritora galega.

A Feira Rosalía formou parte do Festival Rosalía, organizado pola Deputación da Coruña coa colaboración do Concello de Santiago de Compostela, a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega e a Fundación Rosalía de Castro.

Despois da Gala Rosalía, celebrada o venres no Teatro Principal de Santiago de Compostela, a Feira Rosalía acolleu un total de 17 produtores e produtoras que expoñen as súas creacións con “marca Rosalía” e que “levan anos espallando os versos, a imaxe e a figura” da poeta e escritora galega, indicou a vicepresidenta da Deputación, Goretti Sanmartín.

Na inauguración da Feira estiveron presentes Martiño Noriega, alcalde de Santiago de Compostela, Cesáreo Sánchez Iglesias, presidente da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega, e Anxo Angueira, presidente da Fundación Rosalía.

Entre os e as produtoras atópanse: Animosa. Alma y Coraje, As galegas. Cervexa ecolóxica, BOH Galicia, Cerámica Regal, Deica! Creacións, Imprime 3D, Irene Silva (Galiestampa), Libraría Pedreira, Libraría de Mulleres Lila de Lilith, Libraría Couceiro, Nikis Galicia Style, Obradoiro A Candelaria, OZOCOgz, Rei Zentolo, Rosalianas, Son Humanita e Studio Variopinto.

Ademais de produtos rosalianos, as persoas asistentes puideron desfrutar de espectáculos de música e teatro de rúa durante todo o día. Ás 11 horas da mañá, comezou o festival cun concerto inaugural a cargo da Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela, “a mesma que hai 100 anos acompañou o cortexo para a inauguración da estatua de Rosalía da Alameda” lembrou ó público Goretti Sanmartín.

A xornada rematou ás 20 horas pondo así fin a dous días de celebración do Festival Rosalía, unha iniciativa que conmemora o centenario da inauguración do monumento da Alameda.

O Festival deu comezo na tarde do venres, no Teatro Principal, ás 21 horas, coa Gala Rosalía, para a que as entradas levaban días esgotadas. Abe Rábade xunto con Nastasia Zürcher, Najla Shami, Uxía Senlle con e Sérgio Tannus e Santi Cribeiro, e Xiana Lastra con Andrea Porto foron os e as artistas que deleitaron ó público con pezas vencelladas coa poeta e escritora galega. Na gala tampouco faltou a poesía que chegou da man de voces como a de Anxo Angueira, Cesáreo Sánchez Iglesias, Marta Dacosta e Rosalía Fernández Rial. A tamén poeta e actriz Lorena Conde presentou esta gala que estivo dirixida por Avelino González.

Ademais, a gala contou coa presenza de Sara Maroto, quen coincidiu con Rosalía na emigración en Arxentina e que leu un poema.

O obxectivo destes dous días de celebración do Festival Rosalía é “espallar e difundir a imaxe dunha Rosalía comprometida, ligada á terra” xa considerada como “a nosa imaxe, símbolo nacional”, concluíu Goretti Sanmartín.