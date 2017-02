Programa de actos das XXII Xornadas arredor da Camelia en Vedra

Vedra, 2 de febreiro do 2017 – A Asociación Amigos da Camelia do Val do Ulla en colaboración co Concello de Vedra organizan as XXII Xornadas arredor da Camelia, que este ano lucirán co seu máximo esplendor o día 26 de febreiro no entorno do Pazo de Santa Cruz de Ribadulla.

Estas xornadas enchen de contidos culturais e turísticos os meses de febreiro e marzo con actividades como as mostras, a ruta Btt da Camelia e a maratón, roteiros, visitas teatralizadas… un gran escaparate de contidos sobre a camelia que detallamos de seguido.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

17º Concurso de pintura infantil da Camelia – Está aberto o prazo para presentarse ao concurso ata o 17 de febreiro, poderán participar os nenos e nenas de entre 3 e 12 anos.

Bases

12 de febreiro: 9:00 H. III Maratón de Montaña “A Camelia”

O Club de Montaña Vértice e o Concello de Vedra, organizan esta proba con saída en Ponte Ulla e chegada en Vedra (Pabellón de Deportes).

Coexistirán dous tipo de probas, unha maratón larga cunha distancia de 46 km e outra por relevos que se disputará por parellas, no primeiro relevo constará de 24 km e o segundo de 22 km.

A saída será conxunta para as dúas modalidades (corredores da Maratón e os primeiros relevistas).

Están abertas as inscricións ata o día 8 de febreiro ou ata cubrir prazas na web http://maratonacamelia.galitiming.com/

9:30 H. VII Ruta Cicloturística en BTT da Camelia polo Val do Ulla.

Deportistas e afeccionados ao deporte de toda a comunidade terán a oportunidade de participar nesta ruta btt que se celebra en torno a programación da camelia e percorrer as paraxes vedresas ao tempo que practican o seu deporte favorito.

Este ano contaremos con un novo trazado con dous tipos de itinerarios. Un longo de 42 Km aproximadamente, o un aternativo de 26 km.

Partirá do Pavillón Municipal de Vedra ás 09.30 h da mañá e estará aberto a todos os públicos.

As inscricións están abertas ata o día 8 de febreiro ou ata cubrir prazas na web http://bttcamelia.galitiming.com/

Día 26 de febreiro XXII Xornada Arredor da Camelia

O ultimo domingo do mes de febreiro, o dia 26, volve a gran mostra da Camelia que coma nas últimas 21 edicións viste de gala ao noso concello. Outro ano máis imos celebrar a nosa gran festa a carón do Pazo de Santa Cruz de Ribadulla, escenario único e inigualable no mundo da camelia e da botánica en xeral.

Ademais este ano, coas visitas teatralizadas, convidamos a coñecelo dunha maneira máis lúdica e diferente.

Dentro da xornada contaremos coas seguintes mostras:

Traballo ornamental con camelia: elaborado polas asociacións e parroquias do concello. Contando coa orixinalidade dos nosos participantes crearase un colorido escaparate que terá como único protagonista a camelia, este ano, igual que o anterior realizaremos un gran traballo conxunto entre todos que seguro que vos sorprenderá.

Mostra de flor: todas as persoas participantes contarán cun espazo para decorar coas súas camelias. Poderán participar todas as persoas interesadas na camelia, profesionais ou afeccionadas sempre que se inscriban antes das 14:00 horas do día anterior a inauguración.

17º Concurso de Pintura infantil, mostra de todos os traballos que os nenos e nenas de Vedra e arredores presentaron ao concurso.

Programa:

9:00 -12:00 h. Preparación das exposicións

11:00 h. Visita teatralizada ao Pazo de Santa Cruz de Ribadulla con Andaravía Teatro (Inscrición previa)

12:45 h. Inauguración da xornada

13:15 h. Entrega de premios e agasallos de participación para as mostras de Flor e Ornamentación con Camelia Concurso de debuxo infantil

13:45 h. Concerto – Homenaxe a Jesús Barral, “o señor das camelias” coa Coral Polifónica de Santa Cruz de Ribadulla

14:15 h. Viño Galego

16:00 h. Presentación do programa de Dinamización Rural do Concello de Vedra

16:30 h. Visita teatralizada ao Pazo de Santa Cruz de Ribadulla con Andaravía

Teatro (Inscrición previa)

17:00 h. Concerto da Escola de Música de Santa Cruz de Ribadulla

18:00 h. Entrega de premios do 17º Concurso de debuxo infantil da camelia

18:30 h. Espectáculo de clown a cargo de: CIRCO CHOSCO

20:00 h. Clausura e peche das mostras.

26 de febreiro e 5 de marzo

Pazo de Santa Cruz de Ribadulla

Visitas teatralizadas ao Pazo de Santa Cruz de

Ribadulla coa compañia Andaravía Teatro

Propoñemos unha experiencia distinta, tanto se coñeces o pazo, como se é a túa primeira visita, vivirás un evento diferente e exclusivo. Da man da compañía Andaravía Teatro descubriremos os recantos máis destacados, vivindo a historia e a paisaxe deste monumento dunha maneira máis lúdica.

Contaremos con catro quendas de visita:

26 de febreiro ás 11:00 h.

26 de febreiro ás 16:30 h.

5 de marzo ás 11:00 h.

5 de marzo ás 16:30 h

Prezo: 5 euros.

Prazas limitadas. Imprescindible inscrición previa.

As prazas adxudícanse por orde de inscrición do día 13 ao 20 de febreiro ou ata esgotarse.

Máis información e inscricións no Departamento de Cultura do Concello de Vedra ou no teléfono 981814691

4 de marzo – Área de interpretación dos muíños – Roteiro entre Camelias

Unha andaina diferente na que se combinará o gusto pola natureza e o camiñar coa beleza e a presencia da camelia na nosa paisaxe.

Programa:

Roteiro circular pola Área de interpretación dos muíños.

Será un percorrido diferente cunha parada moi especial e sentida na finca “do señor das camelias”

Hora: 11:00 h.

Actividade gratuíta

Prazas limitadas. Imprescindible inscrición previa.

As prazas adxudícanse por orde de inscrición

Máis información e inscricións no Departamento de Cultura do Concello de Vedra ou no teléfono 981 814691

9 de marzo – Pontevedra – Visita a Estación Fitopalóxica do Areeiro e Pazo Quinteiro da Cruz

Programa:

Pola mañá visita á Estación Fitolóxica do Areeiro para ver o traballo que se realiza dende a estación, sobre todo no relacionado coa camelia e co proceso de extracción de aceite.

A comida terá lugar no CIFP Carlos Oroza de Pontevedra, onde degustaremos un delicioso menú baseado na camelia.

Pola tarde visita ao Pazo Quinteiro da Cruz onde poderemos ver máis de 1.000 variedades de camelias que fixeron este pazo obtivese en varias ocasións a Camelia de Ouro no Concurso Exposición Internacional de la Camelia

Prezo: 25,00 euros (inclúe transporte, entradas e comida)

Prazas limitadas. Imprescindible inscrición previa.

As prazas adxudícanse por orde de inscrición ata o día 6 de marzo ou ata esgotarse. Máis información e inscricións no Departamento de Cultura do Concello de Vedra ou no teléfono 981814691