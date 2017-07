O Psoe de A Baña pide que o concello axude a manter as minas de auga

A Baña, 31 de xullo do 2017 – O Psoe de A Baña ven de presentar unha moción para que o concello colabore non mantemento das minas de auga do municipio e das que aínda se nutren moitos veciños.

Os socialistas explican que en parroquias como Monte, S. Cibrán, S. Vicenzo, ou Barcala entre outras os veciños sofren a falta de auga nas vivendas e o concello está obrigado pola lexislación de réxime local ao abastecemento de auga potable as vivendas que forman parte do municipio.

A falta dunha rede de suministro de auga leva aos veciños a abastecerse de mananciais privados pero as diferenzas sobre a propiedade dos mesmos fai que moitas vivendas queden sen poder acceder ao servizo.

O Psoe lembra que en algún caso que o concello colaborou finalmente non aportou os cartos prometidos e por iso propón a realización dunha ordenanza que regule a construción das minas de auga e na que se recolla un compromiso do consistorio na construción, canalización e mantemento e se garanta o servizo a aquelas vivendas que, aínda non sendo propietarios, acrediten a necesidade do mesmo.