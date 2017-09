Solicitan que se amplíen os prazos de alegacións a reapertura da mina en O Pino

O Pino, 25 de setembro do 2017 – O PSOE de O Pino levará ao Pleno unha moción solicitando unha ampliación dos prazos de alegacións para o proxecto da Mina de Touro-O Pino.

O pasado 25 de agosto o DOGA sacaba a información pública a actualización do Proxecto Mineiro Touro-O Pino, promovido pola sociedade Cobre San Rafael S.L., que forman a galega Explotaciones Gallegas e a multinacional Atalaya Mining.

Nesta resolución, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, fíxase un prazo de 30 días hábiles para que todas aquelas persoas ou entidades que poidan resultar afectadas presenten as súas correspondentes alegacións, rematando o prazo a finais da primeira semana do mes de outubro.

O grupo Socialista de O Pino, dada a data na que saíu a exposición pública o

proxecto, en agosto mes de vacacións por excelencia, a pouca e escasa información que teñen os veciños da comarca e, apostando sempre pola máxima transparencia de cara o cidadán, solicitarán, ao Pleno da Corporación, un acordo instando o órgano competente para que conceda unha ampliación dos prazos establecidos para as alegacións.

Consideran que as circunstancias e características do proxecto o aconsella e con ilo non se prexudican os dereitos de terceiros e, “esperamos contar co apoio de todos os grupos que formamos a Corporación”, manifestan dende o PSOE local.

Charla informativa o día 2 de outubro

Por outra banda, tamén informan que o vindeiro 2 de outubro, as 20:00 horas no Centro Sociocultural Luis Seoane de Arca, os promotores do proxecto darán unha charla, aberta a toda a veciñanza, para informar e tratar de resolver as cuestións que alí se poidan formular. Charla que foi solicitada por todos os grupos que forman a Corporación de O Pino.