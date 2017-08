O Psoe de Ordes reclama un heliporto despois de que a nave de emerxencias acudira dúas veces o domingo

Ordes, 16 de agosto do 2017 – Non é a primeira vez que o Psoe de Ordes reclama un heliporto xunto ao Centro de Saúde e agora levarán a pleno unha moción.

A medida evitaría desprazar os pacientes en ambulancia ata o campo de fútbol de Vista Alegre, situado a máis dun kilómetro e medio, e reduciríanse os riscos que se producen nun traslado polas rúas da vila.

Os socialistas explican que o pasado domingo un helicóptero da Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA) tivo que acudir a dúas intervencións en Ordes, aterrando no campo de fútbol pola falta de heliporto. Alejandro Manteiga, portavoz municipal do PSOE en Ordes, explica que “as dificultades que crea a situación actual fan que a perda de tempo algunha vez, por desgraza, poida chegar a ser mortal”.

A petición dun heliporto a carón do centro de saúde, que comparte espazo co Punto de Atención Continuada (PAC), que da servizo a toda a comarca, xa fora efectuada polo PSOE durante o proceso de elaboración do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), aprobado inicialmente polo pleno en marzo de 2016. Os socialistas lembran que naquel momento o goberno do PP prometera incluír un terreo para esa finalidade, pero finalmente non apareceu recollido nos últimos planos.

Trátase dun ‘esquecemento’ por parte do PP que o PSOE considera inadmisible. Os socialistas advirten de que se non se reserva o espazo aéreo necesario para o heliporto os terreos poderán utilizarse para outros fins, o que ao final impediría contar cunha instalación imprescindible para unha atención axeitada en situacións de emerxencia.