O Psoe de O Pino leva ao Parlamento Galego os pasos inferiores no Camiño de Santiago

O Pino, 23 de febreiro do 2017 (fonte Psoe de O Pino) – Máis dun ano despois do proxecto anunciado por Fomento denominado “Pasos inferiores y Accesos en los cruces del Camino de Santiago con la N-547”, este, segue paralizado e pendente de aprobación.

Ante tal situación, o grupo parlamentario, a instancias do Psoe de O Pino, veñen de rexistrar unha serie de preguntas á mesa do Parlamento Galego, e logo despois de coñecer a resposta dada polo Goberno de Rajoy sobre o asunto.

O goberno central afirma que o proxecto está pendente de ser sometido ao trámite de información pública e que poderá ser aprobado e licitadas as obras en función da dispoñibilidade orzamentaria.

Segundo o Psoe de O Pino esta resposta pon de manifesto que todo o anunciado no seu día pola anterior ministra, Ana Pastor, está no aire, “viñeron sacar a foto de rigor xusto dous meses antes das eleccións xerais do 20 decembro, e agora vinculan a execución da obra as dispoñibilidades orzamentarias, cando dito proxecto contaba con asignación nos Orzamentos do Estado do 2016”. “Agora, queremos saber cal é a reposta do Goberno Feijoo e cales son as xestións que se están levando a Xunta no asunto. Tanto para a Administración central como para a autonómica ten que ser prioritario a mellora da seguridade viaria no Camiño de Santiago”, afirman.