O Psoe de O Pino solicita un pleno extraordinario sobre a mina de Touro

O Pino, 27 de outubro do 2017 – O PSOE de O Pino ven de rexistrar a solicitude dun Pleno extraordinario para tratar o asunto da posible reapertura da antiga mina de Riotinto no concello de Touro.

Os tres concelleiros, Begoña Pampín, Rocio Agra e Óscar Vilar, que forman o Grupo Municipal PsdeG-PSOE de O Pino asinaron a petición do pleno extraordinario. Tras unha asemblea celebrada o mércores, tanto a Agrupación Local como o Grupo, consideran necesaria a celebración da sesión.

O Psoe de O Pino quere saber, dado o interese xeral do asunto e as distintas inquietudes que está xerando, cales son as distintas medidas que se están a tomar dende o Concello. Os socilistas afirman que “unha vez rematado o prazo de alegacións, para os particulares, é o tempo dos consistorios e, tanto nós, como formación política, como os veciños carecemos de información, a cal, debería estar xa a disposición pública por parte do Alcalde”

O Psoe confía en que a convocatoria non se dilate no tempo, “aínda que iso depende do Alcalde, o cal, dispón de 15 días como máximo” segundo indican.