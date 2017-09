O PXOM de Frades ten máis cerca a aprobación definitiva

Frades, 12 de setembro do 2017 – O pleno ordinario que se celebra hoxe aprobará a documentación necesaria para que o PXOM de Frades consiga o visto bo definitivo.

A sesión plenaria que se celebra aprobará á documentación modificada, polo equipo redactor do Plan Xeral de Ordenación Municipal, para subsanar as deficiencias e recoller os requirimentos realizados pola Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia. Un trámite necesario para a aprobación definitiva do que sería o primeiro PXOM de Frades.

Na actualidade, a ordenación de Frades ten unicamente as Normas Subsidiarias e Complementarias da Provincia da Coruña, o que limita tanto o crecemento da zona urbana de Ponte Carreira como das vivendas unifamilares dos núcleos rurais. Estas normas xenerais tamén crearon diferenzas no ordenamento urbanístico do municipio que o PXOM de Frades resolverían.

Na sesión plenaria aprobarase tamén a Conta Xeral de 2016 e a interposición dun recurso de apelación ante o Tribunal Superior de Xustiza pola anulación das bases do concurso público para a solicitude dun posto de Secretaria Municipal. Unhas bases que foron recorridas polo colexio profesional de secretarios ao entender que o Concello non pode esixir nas bases do posto cuestións como que o secretario/a municipal debe saber utilizar un ordenador ou ter un coñecemento a nivel usuario de programas básicos como Word ou Excel.