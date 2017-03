Preocupación en Teo pola queima de 6 coches esta noite, falamos co alcalde Rafa Sisto

Teo, 5 de marzo do 2017 – 6 coches foron queimados, esta pasada noite, por descoñecidos, na urbanización Os Tilos de Teo.

Ata o lugar achegáronse membros do Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de A Estrada e os bombeiros de Ordes.

O incidente súmase a unha serie de roubos en vivendas nos últimos meses polo que a preocupación dos veciños e do concello é grande.

Falamos co alcalde de Teo Rafa Sisto quen explica o sucedido



Para Rafa Sisto o sucedido nos Tilos é un problema de seguridade que afecta directamente a veciñanza e que as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado terán que resolver canto antes e pídelle a Garda Civil do Milladoiro que faga todo o posible por resolver este caso



Este suceso deixa de novo a evidencia da necesidade dun Parque Comarcal de bombeiros. Rafa Sisto explica que se está traballando en ese tema e está encamiñado pero ten que ser algo que salga adiante en esta lexislatura



Noite de preocupación nos Tilos e teremos que agardar para saber si se atopan aos culpables, se o ocorrido non tiña motivación ou si pola contra era algo pensado de antemán.

As fotos seguintes pertencen ao muro de Facebook de Rafa Sisto