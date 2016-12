Quico Cadaval dirixirá en marzo o primeiro Valle-Inclán en galego “A Cabeza do Dragón”

Compostela, 30 de decembro do 2016 – Oitenta anos despois do pasamento do escritor e dramaturgo galego Ramón María del Valle-Inclán, a súa obra poderá ser gozada por primeira vez en galego.

Será a peza “A Cabeza do Dragón” a que sirva de catalizador, e será Producións Teatrais Excéntricas -con Quico Cadaval ao fronte- a encargada de poñela sobre as táboas. O elenco está formado por Iván Marcos, Patricia Vázquez, Víctor Mosqueira, María Costas, Josito Porto, Yelena Molina, Marcos Orsi e o propio Cadaval. O Teatro Principal de Compostela será quen acolla a estrea desta obra, o venres 3 de marzo, e será testemuña de 6 representacións do primeiro Valle-Inclán galego até o sábado 11 de marzo, para chegar, o venres 17 ás táboas do Teatro Colón, onde permanecerá en cartel até o venres 18 con dúas representacións programadas.

‘A cabeza do dragón’ en Compostela

No Teatro Principal, como diciamos, as funcións serán venres 3, sábado 4 e domingo 5 e de novo a semana seguinte: xoves 9, venres 10 e sábado 11 de marzo, todas ás 20.30 h. As entradas están xa á venta en entradas.abanca.com, no 902 434 443 ou no despacho de billetes do Teatro Principal que abre de martes a sábado (+ días de evento) de 18.00 a 21.00 h. O prezo é de 10 euros , 5 euros para desempregados, maiores de 65 anos, xubilados, menores de 25 anos, estudantes, familias monoparentais, familias numerosas e perceptores de rendas sociais

“A Cabeza do Dragón” foi incluída polo autor, Ramón María del Valle-Inclán, nunha coleción de farsas que, titulou, ironicamente, “Retablo de marionetas para educación de príncipes”. A historia conta, mais unha vez, a viaxe ao corazón do dragón que se narra en todas as culturas do mundo, e tamén na nosa, a cultura europea. Esta fabula, que é do dominio público, está brillantemente manipulado polo autor. Valle-Inclán introduce elementos actuais, crítica social, brincadeiras políticas, anacronismos argumentais, comentarios alleos á tradición do conto marabilloso… A función liberadora do riso, a corrupción política, a violencia machista, a anacrónica institución da monarquía, o medo á liberdade ou a banalización do amor romántico son temas da obra que continúan de actualidade. Valle-Inclán, coas oportunas manipulacións, leva a fábula ao grotesco contemporáneo que el creou: o esperpento.