A Quinta da Auga entrega 12.000 euros para la empresa de inserción social Conservas Anaco

Compostela, 9 de abril do 2017 – O hotel A Quinta dá Auga de Santiago entrega para a empresa de inserción social Conservas Anaco 12.000 euros recadados na 1ª noite solidaria con corazón, celebrada o pasado 25 de marzo no establecemento hostaleiro.

Esta iniciativa solidaria contou coa colaboración dun grupo de quince pintores galegos, o debuxante David Pintor, a chef Beatriz Sotelo do grupo Nove, a bloguera Carmen Albo, e empresas como o Instituto Galego do Viño, os fotógrafos Noire et Blanche, Aceite Olei, Vermú Nordesía, Estrela Galicia, Golfiño Xestión de Lecer e Zeppelin Sound DJ. Durante a gala, presentada polo actor Manuel Manquiña, celebrouse unha poxa de arte e un show cooking en directo no que elaboraron tapas con anchoas, ademais dunha cea-baile.

A directora da Quinta dá Auga, Luisa Lorenzo, mostrouse sorprendida polo éxito da recadación: “A verdade é que saíu todo moi ben, foi unha noite estupenda e agradable cunha chea de xente. Manquiña estivo moi simpático durante a poxa, que foi entretida e rifada, e as tapas dos chef tamén triunfaron. Agora ben, sen dúbida o mellor de todo é a importante doazón que logramos entre todos para as mulleres de Anaco, porque a iniciativa meréceo todo”.

Pola súa banda, Isabel Méndez, impulsora do proxecto social, manifestou igualmente o seu agradecemento e satisfacción polo éxito da convocatoria: “A miña gratitude a todo ou persoal do hotel que lideran Luisa nai e filla, así como aos artistas, chefs, asistentes e outras persoas pola súa colaboración e entusiasmo. O importe recadado permítenos impulsar decididamente a nosa conversión nunha empresa de inserción social, algo imprescindible para asegurar ou sostemento do proxecto. Así que moitas grazas a todos”.

A cooperativa Anaco está composta por mulleres con dificultades para acceder a un emprego, que se creou para xerar autoemprego fabricando, envasando e comercializando anchoas artesás de primeira calidade. O obxecto do evento foi recadar recursos para reconverter a cooperativa nunha empresa de inserción laboral que poida crecer, incorporando a máis mulleres á empresa de inserción social Conservas Anaco.