A Quinta dá Auga pon en marcha a iniciativa  Noches Solidarias

Compostela, 15 de marzo do 2017 – O hotel A Quinta dá Auga (Paseo dá Amaia 23b, Santiago) organiza o próximo 25 de marzo a “1ª Noite Solidaria A Quinta dá Auga, unha iniciativa na que colaboran pintores galegos, o debuxante David Pintor, a chef Beatriz Sotelo do grupo Nove, as blogueras Carmen Albo (Guisándome a vida) e Berta Castro (O sabor do doce), e empresas como o Instituto Galego do Viño, Vermú Nordesía, Estrela Galicia, Golfiño Xestión de Lecer e Zeppelin Sound DJ.

A directora da Quinta dá Auga, Luísa Lorenzo, explica que o establecemento naceu como un proxecto empresarial cunha alta conciencia social en temas relacionados coa ecoloxía, patrimonio cultural e natural e a economía local. “Cremos firmemente na importancia de involucrarse en iniciativas sociais que repercutan na contorna” “manifesta”.

En concreto, esta primeira gala solidaria dedícase a Anaco, unha cooperativa composta por mulleres con dificultades para acceder a un emprego, que se creou para xerar autoemprego fabricando, envasando e comercializando anchoas artesás de primeira calidade. O obxecto do evento é celebrar unha noite solidaria para recadar recursos para que Anaco poida crecer, incorporando a máis mulleres á cooperativa co propósito final de converterse nunha empresa de inserción social.

Para recadar a maior cantidade posible de fondos, A Quinta dá Auga programou unha festa que comezará ás 20:15 horas. Celebrarase unha poxa de cadros de diferentes pintores galegos (Ramón Conde, María del Carmen Deus, Esperanza Lema Bouzas, Víctor López Rúa, Marisa Martorell, Rafael Romeu Masiá, José Ramón Morquecho, Fernando Pereira, Mila Vázquez Rozas, Alfredo Sarandeses, Soidade Pite e Julia Ares), poderanse adquirir as anchoas envasadas, gozar en directo do show cooking con tapas preparadas con anchoas e asistir un cóctel cea con baile incluído.

As entradas están á venda, a un prezo de 55 euros, no hotel A Quinta dá Auga, na Catrineta da Praza de Abastos e na charcutería Seco (tendas de San Pedro de Mezonzo 3, Praza de Abastos 67-68 e tenda en Área Central).

Unhas anchoas con historia

A cooperativa Anaco, situada no lugar de Abudiño na parroquia de Santa María de Fecha, é unha experiencia de promoción de emprego e autoemprego para mulleres da comarca de Compostela, constituída en 2012 e dirixida por Isabel Méndez Naya. Nace dunha iniciativa da Asociación Banco de Tempo Anaco, unha entidade sen ánimo de lucro constituída en novembro de 2011 en Santiago que trata de ofrecer formación laboral básica e unha posibilidade de traballo digno a mulleres de colectivos especialmente desfavorecidos. Co soporte da Asociación Anaco, esta nova cooperativa dedícase á elaboración artesanal de semiconserva de anchoa do Cantábrico de alta calidade en aceite de oliva. Actualmente integran o equipo humano da cooperativa Juliet, Luisa e Sara.

Isabel Méndez explica que a asociación ten entre os seus fins promover a realización de actividades que melloren as condicións de vida de persoas que buscan a súa integración social e laboral. “Creamos un marco adecuado para que mulleres con dificultade para acceser ao mundo laboral teñan a oportunidade dun traballo e un salario dignos. Confiamos na cooperación e solidariedade como ferramentas necesarias para combater a pobreza e a desigualdade social” “sinala Isabel Méndez”.

O produto elabórase a man. O proceso iníciase coa recepción do salgadura de anchoa (Engraulis Encrasicolus) que se compra directamente en Cantabria a produtores que a asociación selecciona con esmero. Procédese ao “sobado manual” da anchoa: retirar a pel de cada un dos peixes extraídos do salgadura, un a un, manualmente e en frío (sen escaldar) para garantir a conservación das propiedades e características da materia prima. Unha vez limpa e escurrida a anchoa procédese ao fileteado manual e ao envasado das anchoas en aceite de oliva. A presentación en terrinas herméticas de plástico alimentario permite graduar o consumo do contido do envase que debe manterse no refrixerador. O produto debe consumirse preferentemente en catro meses a partir da data de envasado.