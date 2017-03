A Quinta dá Auga celebra unha noite solidaria en beneficio da cooperativa Anaco, presentada polo actor Manuel Manquiña

Compostela, 25 de marzo do 2017 – O hotel A Quinta dá Auga de Santiago (Paseo dá Amaia 23b, Brandía. Vidán) celebra a 1ª Noite Solidaria A Quinta dá Auga.

Esta iniciativa na que colaboran pintores galegos, o debuxante David Pintor, a chef Beatriz Sotelo do grupo Nove, as blogueras Carmen Albo e Berta Castro, e empresas como o Instituto Galego do Viño, Vermú Nordesía, Estrela Galicia, Golfiño Xestión de Lecer e Zeppelin Sound DJ.

Esta primeira gala solidaria dedícase a Anaco, unha cooperativa composta por mulleres con dificultades para acceder a un emprego, que se creou para xerar autoemprego fabricando, envasando e comercializando anchoas artesás de primeira calidade. O obxecto do evento é celebrar unha noite solidaria para recadar recursos para que Anaco poida crecer, incorporando a máis mulleres á cooperativa co propósito final de converterse nunha empresa de inserción social.

Para recadar a maior cantidade posible de fondos, A Quinta dá Auga programou unha festa que comezará ás 20:15 horas. A velada, presentada polo actor galego Manuel Manquiña, contará cunha iniciativa solidaria, unha poxa de arte con quince obras de diversos artistas galegos como Julia Ares, Pedro Ávila, Ramón Conde, Esperanza Lema, Marisa Martorell, Rafael Masiá, Xosé Ramón Morquecho, Xoán Pardiñas, Fernando Pereira, Soidade Pite, Víctor López Rúa, Alfredo Sarandeses, María del Carmen Suárez e Mila Vázquez. Poxaranse esculturas, pinturas, debuxos e fotografías.

Outra das actividades programadas pola Quinta dá Auga para esta noite é un show cooking en directo, no que participarán a chef Beatriz Sotelo do grupo Nove, as blogueras Carmen Albo (Guisándome a vida) e Berta Castro (O sabor do doce) e o chef da Quinta dá Auga, Federico López Arcay.

Cada participante elaborará en directo unha tapa que terá como ingrediente principal a anchoa, por suposto as fabricadas por Anaco. A continuación, presentarán a súa proposta de bocado de anchoa ao público, que terá a oportunidade de probar cada unha das cinco tapas elaboradas con produtos galegos, como queixos ou verduras. Ademais, os asistentes poderán adquirir as conservas de anchoas. E para pechar a noite, celebrarase un cóctel-cea con baile incluído.

As entradas están á venda, a un prezo de 55 euros, no hotel A Quinta dá Auga, na Catrineta da Praza de Abastos e na charcutería Seco (tendas de San Pedro de Mezonzo 3, Praza de Abastos 67-68 e tenda en Área Central).