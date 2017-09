Abre o prazo para a renovación e adquisición de abonos da Real Filharmonía

Compostela, 5 de setembro do 2017 – Ata este venres está aberto o prazo para a renovación dos abonos da nova tempada da Real Filharmonía de Galicia.

Até o venres 8 de setembro, as persoas abonadas poden actualizar a súa afiliación nos teléfonos do Auditorio (981 571 026, en horario de 11.00 a 14.00) e Abanca (902 434 443, en horario de 08.00 a 22.00 h), e tamén en entradas.abanca.com en horario ininterrompido.

O luns 18, iniciarase o proceso de venda de novos abonos. Estes poderán ser adquiridos até o venres 22 de setembro no despacho de billetes do Auditorio (en horario de 11.00 a 14.00), no teléfono de Abanca (902 434 443, en horario de 08.00 a 22.00 h), e tamén en entradas.abanca.com en horario ininterrompido.

O programa completo da tempada, que inclúe as actuacións noutras cidades dentro e fóra de Galicia, concertos solidarios, propostas didácticas e familiares, ciclos especiais e concertos de balde, está xa dispoñible na rede. Tamén contén información sobre as diversas modalidades e prezos de abono e sobre os descontos dispoñibles.

A Real Filharmonía de Galicia comeza a programación de 2017-18 con catro concertos gratuítos no mes de setembro. Unha pequena mostra dun programa que mantén unha marcada aposta por achegarse a novos públicos e colaborar con outras formacións musicais.

O 13 setembro, ás 20.00 h, a Sala Agustín Magán do Centro Sociocultural de Santa Marta será escenario da Sinfonía nº 7 de Beethoven e a Música Acuática de Haendel, que a orquestra interpretará baixo a dirección de Paul Daniel. O mesmo programa chegará ao Centro Sociocultural José Saramago de Vite. o xoves, 14 de setembro ás 20.00 h, e ao Centro Sociocultural das Fontiñas o venres, 15 de setembro, ás 20.00 h. Tamén a Praza de Abastos dará abeiro a un dos concertos gratuítos de presentación da tempada o mesmo venres día 15, ás 13.00 h. Neste caso, a RFG interpretará un programa máis curto con movementos da Música Acuática de Haendel. En todos estes concertos, a entrada é libre até completar aforo.

O 6 de outubro ás 20.30 h inaugúrase oficialmente o programa de abono coa versión concerto da ópera A somnámbula de Bellini no Auditorio de Galicia. O director Manuel Coves conducirá a orquestra nesta ocasión, na que a RFG estára acompañada do Coro Gaos, dirixido por Fernando Briones. Este verdadeiro espectáculo, que se fai coa colaboración de Amigos da ópera de Vigo e Santiago, tamén se ofrecerá no Teatro A Fundación de Vigo, o domingo, día 8 de outubro ás 19.30 h.