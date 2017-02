A Real Filharmonía estrea en España o “Concerto para frauta, percusión y cordas” de Daniel Schnyder

Compostela, 23 de febreiro do 2017 – A Real Filharmonía de Galicia, baixo a dirección de Paul Daniel, estrea no Auditorio de Galicia, ás 20:30 horas, o Concerto para frauta, percusión e cordas do compositor e saxofonista suízo Daniel Schnyder.

A obra de Daniel Schnyder será interpretada polo flautista principal da RFG, Laurent Blaiteau, e pola súa timbal, José Vicente Faus.

Laurent Blaiteau naceu na cidade francesa de Angers en 1971. Formouse en Stuttgart e Xenebra. Ao longo da súa carreira actuou con orquestras como a Filarmónica de Montecarlo, Orquestra de Cámara de Stuttgart, Orquestra do Festival de Schleswig-Holstein (Alemaña), Bach Collegium. Participou en concertos de música de cámara xunto a recoñecidos solistas. E actuou como solista baixo a batuta de prestixiosos directores como Jesús López Cobos, Helmuth Rilling, Frans Brüggen ou Antoni Ros Marbà, entre outros. Desde a súa creación é o frauta principal da Real Filharmonía de Galicia e profesor na Escola de Altos Estudos Musicais.

José Vicente Faus naceu en Manises (Valencia) en 1972. Estudou no Conservatorio Superior de Música de Valencia e no Conservatorio Superior de Música de Zaragoza. Posteriormente formouse en Berlín. Foi profesor do Conservatorio de Música da Rioxa e do Conservatorio de Música de Calahorra. Actuou con orquestras como a de Cidade de Granada ou Cidade de Oviedo; e colabora asiduamente coa Orquestra Sinfónica do Principado de Asturias, Orquestra Sinfónica de Castela e León e a Orquestra de Cadaqués. É timbal da RFG e profesor na Escola de Altos Estudos Musicais.

Ademais desta estrea, o público terá a oportunidade de escoitar fragmentos da obra Catfish Row: Suite de Porgy and Bess do compositor estadounidense George Gershwin (1898-1937). O concerto concluirá coa Sinfonía nº 9, coñecida como Do novo mundo, de Antonín Dvorák (1841-1904).

Charla previa co director Paul Daniel e os solistas no concerto de Santiago

Antes da celebración do concerto o público asistente terá a oportunidade de manter unha charla previa co director Paul Daniel, co flautista Laurent Blaiteau e o timbal José Vicente Faus. Será ás 19:45 horas na Sala Mozart do Auditorio de Galicia. Esta iniciativa enmárcase dentro da experiencia Convers@ndo con, que promove a RFG antes de cada concerto, coa finalidade de achegar a música ao público de maneira informal e distendida. Poderase participar neste encontro presentando a entrada do concerto.