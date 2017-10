Dous concertos da  Real Filharmonía esta semana en Compostela

Compostela, 19 de outubro do 2017 – A Real Filharmonía de Galicia celebra esta semana dous concertos en Compostela baixo a batuta do mestre Paul Daniel.

Hoxe xoves a orquestra tocará na súa sede, o compostelán Auditorio de Galicia, ás 20:30 horas. E mañá venres, ás 18:30 horas, parte do concerto de abono repetirase para o público máis novo e para as familias dentro do ciclo Descobre unha orquestra para ti, a túa!, que busca achegar a RFG e a música clásica a novos públicos.

O concerto do venres servirá para dar visibilidade á Federación Autismo Galicia, no marco do proxecto RFG Solidaria, que a Real Filharmonía de Galicia puxo en marcha ao final da tempada pasada. Neste caso as entradas custan 5 euros e cada menor de 14 anos recibirá dúas gratuítas se vai acompañado de dous adultos.

Nas tres actuacións levará a batuta o director titular da agrupación, o mestre británico Paul Daniel. O concerto comezará con parte da Música acuática de Haendel (1685-1759), da que se cumpre o 300 aniversario da súa estrea. Esta obra estreouse no verán de 1717 por petición do rei Jorge I para ser interpretada sobre o río Támesis. O concerto foi ofrecido por cincuenta músicos nunha barcaza que navegaba preto da embarcación do rei e dise que este quedou tan compracido que tivo que interpretarse tres veces durante a travesía polo río.

A continuación o público poderá escoitar a Sinfonía nº 7 de Jean Sibelius (1865-1957), a última sinfonía do compositor finlandés, e que servirá para conmemorar o centenario da independencia de Finlandia. E os concertos concluirán coa Sinfonía nº 7 de Beethoven (1770-1827), caracterizada polo seu exuberante sonoridad.

Charla previa co director Paul Daniel

Antes da celebración do concerto de abono des esta tarde en Santiago, o público asistente terá a oportunidade de manter unha charla previa co director Paul Daniel. A cita será ás 19:45 horas na Sala Mozart do Auditorio de Galicia. Esta iniciativa enmárcase dentro da experiencia “Convers@ndo con”, que promove a RFG antes de cada concerto, coa finalidade de achegar a música ao público de maneira informal e distendida. Poderase participar neste encontro presentando a entrada do concerto.