A Real Filharmonía de Galicia interpreta “El amor brujo” de Manuel de Falla

Compostela, 11 de agosto do 2017 – Hoxe chega ao curso Música en Compostela un dos grandes autores españois, a Real Filharmonía interpreta “El amor brujo” de Manuel de falla.

A cita na sede da orquestra, o Auditorio de Galicia, a partir das oito e media da tarde e baixo a batuta do mestre compostelán Maximino Zumalave e co violoncellista canario Ángel Luis Quintana como solista.

O concerto comezará con fragmentos de Soleriana de Joaquín Rodrigo (1901-1999), unha das obras orquestrais máis longas do popular compositor español. Este ballet, baseado nas obras do compositor Antonio Soler, foi escrito para o bailarín Antonio e a súa compañía, que o estreou en Granada en 1953.

De seguido os músicos tocarán o Concerto para violoncello en Sol maior de Luigi Boccherini (1743-1805), compositor e violoncellista italiano afincado dende os 25 anos en España, onde desenvolveu a maior parte da súa carreira. Interpretarao o violoncellista Ángel Luis Quintana, solista da Orquesta Nacional de España, profesor do Conservatorio Superior de Música do Liceo de Barcelona e profesor convidado do Conservatorio de Rótterdam. Toca un violoncello Guadagnini do ano 1800.

O público asistente tamén terá a oportunidade de escoitar Sortilegis do catalán Xavier Montsalvatge (1912-2002), unha das figuras clave da música española da segunda metade do século XX. Escribiuna en 1992 para a Orquestra de Cadaqués, co fin de servir de obra obrigatoria para os finalistas do Primeiro Concurso Internacional de Cadaqués de Directores de Orquesta.

“El amor brujo”

O concerto rematará con El amor brujo de Manuel de Falla (1876-1946), a obra máis coñecida do autor. O día da súa estrea foi bastante criticada, polo que tivo que modificala. A nova versión é considerada unha das obras máis importantes da música clásica española. É unha historia de feitizos e bruxería. Narra o amor atormentado dunha moza xitana, Candela, á que se lle aparece o espectro dun amante morto, celoso ante a súa relación con Carmelo.