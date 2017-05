Concerto da Real Filharmonía na Quintana no venres da Ascensión

Compostela, 26 de maio do 2017 – A xornada festiva do venres da Ascensión ten como prato forte o concerto de balde da Real Filharmonía na Quintana.

As actividades comezan no auditorio das Cancelas que acolle a partir das 18:00 horas o Cancelas Fest, no que actuarán grupos locais da cidade. O festival pecharao ás 21:10 horas Mojo Experience, grupo compostelán que xa actuou nas pasadas festas do Apóstolo e que inaugurou o Centro Xove de Creación Cultural da Almáciga. Xunto a eles actuarán Isla Canela (18:00 h), Pirocatus (18:40 h)m Inmates (19:35 h) e Catro Ghatos (20:20 h).

Real Filharmonía

A Quintana acolle a partir das 20:00 horas o esperado concerto da Real Filharmonía, cuxa entrada é libre e de balde ata completar o aforo da praza. O programa inclúe a Suite sifónica “Galaica”, de L. García Taibo, e Scheherezade, de Rimsky-Korsakov. Este concerto estará dirixido polo británico Jonathan Webb, principal director invitado da Real Filharmonía de Galicia.

Chave, teatro e máis música

Tamén ás 20:00 horas, a Alameda, fronte a gardería de Santa Susana, acolle a que é xa a sesaxésimo primeira edición do tradicional Trofeo da Chave destas festas. Organiza a Asociación de Xogadores da Chave de Santiago. Na mesma Alameda, a partir das 22:30 horas, é a vez da Orquestra Costa Dorada, que fará bailar a maiores e mozos no seu paseo central.

A oferta continúa co teatro de Voaxa e Carmín, obra que chega ao Teatro Principal ás 20:30 horas. Está dirixida por Xavier Castiñeira e protagonizada por Mabel Rivera e Belén Constenla. O texto é de Esther F. Carredeguas.

Para rematar, a festa continúa na praza do Toural coa actuación do grupo de reagge/ska/mestizaxe Cachas & Cousins, dentro do programa de promoción dos artistas locais Compostela é! Música.