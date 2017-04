O director Fabien Gabel e o pianista Eric Le Sage esta semana coa Real Filharmonía de Galicia

Compostela, 18 abril do 2017 – A Real Filharmonía de Galicia actuará este próximo xoves baixo a batuta Fabien Gabel.

Os concertos da Real Filharmonía comezarán coa abertura Ruy Blas do compositor romántico alemán Felix Mendelssohn (1809-1847). Baseada no drama homónimo de Victor Hugo, Mendelssohn escribiuna en tan só tres días.

A continuación o público terá a oportunidade de escoitar o Concerto para piano na menor do alemán Robert Schumann (1810-1856), obra considerada como unha das columnas básicas do repertorio para piano e orquestra. Estreouse en Leipzig en 1846, tendo á esposa do compositor, Clara, como extraordinaria solista, que logo a tocaría nas salas de concerto de toda Europa.

É unha partitura de especial dificultade para o solista, posto que require musicalidade, estilo e unha especial sensibilidade. Nesta ocasión a obra será interpretada polo músico francés Eric Le Sage, recoñecido como un dos grandes pianistas da súa xeración e un afamado representante da Escola Francesa de piano. Caracterízase polo seu ton sutil e o seu fraseo poético. Cando tan só contaba vinte anos de idade, o Financial Times describiuno como “un discípulo extremadamente cultivado da gran tradición francesa do piano de Schumann”.

No ano 2010 Le Sage alcanzou o éxito cun proxecto que levaba preparando durante moito tempo: a gravación das obras completas para piano de Robert Schumann. Por mor disto foi convidado a actuar nas principais salas de concertos de todo o mundo e a tocar coas mellores orquestras. Os críticos eloxiáronas como un referente na historia das gravacións de Schumann. O pianista foi galardoado nos certames internacionais para piano de maior renome.

P concerto concluirán coa Sinfonía nº 4 “Deliciae Basiliensis” do compositor suízo Arthur Honegger (1892-1955), composta para celebrar o aniversario da fundación da Orquestra de Cámara de Basilea. Tal como móstrase no título, trátase dunha obra de carácter alegre, única dentro da produción sinfónica de Honegger.

A batuta de Fabien Gabel

O concerto da Real Filharmonía o dirixará o mestre parisiense Fabien Gabel, recoñecido internacionalmente entre a nova xeración de directores. É un invitado habitual das grandes orquestras de Europa, América do Norte e Asia. Foi director musical da Orquestra Sinfónica de Quebec.

Atraeu por primeira vez a atención internacional en 2004 ao gañar o concurso Donatella Flick en Londres, o que o levou ao seu nomeamento como director asistente da Orquestra Sinfónica de Londres durante varias tempada. Debutou profesionalmente como director en 2003 coa Orquestra Nacional de Francia, á que dirixe con frecuencia.

Nacido en París no seo dunha familia de músicos, Fabien Gabel comezou a estudar trompeta aos seis anos de idade, perfeccionándose no Conservatorio Nacional Superior de Música de París, que lle outorgou o Primeiro Premio de Trompeta en 1996. Continuou a súa formación na Universidade de Música de Karlsruhe (Alemaña). Empezou tocando en varias orquestras parisienses e no ano 2002 decidiu iniciarse na dirección, estudando con grandes mestres.