María Jesús Reboredo expón óleos e colaxe inéditos na Fundación Araguaney

Compostela, 9 de maio do 2017 – A pintora e poeta compostelá María Jesús Reboredo Calvo inaugurará hoxe martes unha exposición de pintura no espazo de arte da Fundación Araguaney-Ponte de Culturas (hotel Eurostars Araguaney, rúa Montero Ríos 25-27, Galerías).

O acto será presentado ás 20:00 horas polo portavoz do Grupo Municipal do PP de Santiago, Agustín Hernández, e o catedrático de Filosofía e presidente de Galicia Milenio Marcelino Agrís.

A exposición está composta por vinte obras ,dezaseis óleos e catro colaxe, creadas entre os anos 2000 e 2005, máis da metade inéditos e nos que se combinan creacións do seu período de pintura literaria e outros lenzos realistas e románticos, pero todos eles coa súa propia personalidade. María Jesús Reboredo destaca que o fundamental para ela é poder pintar ao aire libre, como así se demostra con varias obras dunha leira familiar e outra que abocetó durante a súa viaxe de voluntariado en Calcuta, debuxando nun caderno o Vitoria Memorial Hall da cidade india que despois trasladou a un lenzo na súa volta a casa. A mostra estará aberta ao público ata o próximo 5 de xuño, en horario de 12:00 a 14:00 horas e de 17:30 a 21:00 horas.

Aínda que naceu en Madrid, María Jesús Reboredo vive en Compostela desde a infancia. Foi alumna do instituto Rosalía, onde cursou todo o bacharelato, e despois fixo a carreira de Maxisterio, a pesar de desexar estudar Belas Artes. Cunha destreza innata para o debuxo, foi aprendendo de forma autodidacta, e con axuda do seu traballo como discípula de López Carballo, novas técnicas pictóricas. Os seus óleos pasaron de ser unha afección caseira a algo máis serio cando se animou a expoñer nos anos setenta. Uns anos despois, en 1985, montou o estudo e as súas clases de pintura.

A autora, dedicada tamén ao labor docente na cidade, posúe unha numerosa obra coa que participou en máis de 70 exposicións individuais e colectivas. Ademais, ten unha longa traxectoria vinculada á vida cultural e social de Santiago, xa que participou en 1993 na fundación da Asociación do Traxe Galego, da que foi presidenta.

En canto á súa faceta como escritoria, María Jesús Reboredo publicou nos últimos anos un estudo sobre o traxe tradicional galego, “Lévote non corazón”; un relato da súa estancia en Calcuta como voluntaria, “O meu testemuño”; un conto para escenificar, “Tres xoguetes con alma”; e o poemario “20 poemas solidarios”, dez en galego e outros tantos en castelán con outros ilustracións propias en acuarela. Todos os fondos recadados coa publicación destas obras doáronse a varias obras benéficas, como a New Lixeiro de Calcuta, Cociña Económica, Fundación Andrea e Cáritas Diocesana de Santiago.