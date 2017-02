As reclamacións a Fenosa no centro da actualidade

Bisbarra, 7 de febreiro do 2017 – Ou de xeito particular ou co asesoramento dos concellos o certo é que despois das consecuencias do temporal as reclamacións a Unión Fenosa vanse multiplicar nos próximos días.

Hai concellos como os de Ames ou Oroso que xa decidiron asesorar aos veciños. En outros o BNG impulsa unha moción na que solicita o mesmo, que os gobernos municipais asesoren aos veciños na reclamación dos seus dereitos.

Ames

O alcalde de Ames, José Miñones, remitiu unha carta a Unión Fenosa e ao resto de compañías de subministro eléctrico instándolles a que, despois do acontecido estes días, lles rebaixen á veciñanza a contía dos recibos

As parroquias máis afectadas polo temporal en Ames foron as de Agrón, Trasmonte e Ameixenda. Nalgúns lugares os cortes de luz prolongáronse desde o xoves.

En Agrón, os lugares de Insua, Piñor e Ponte Maceira foron os máis afectados. En Ponte Maceira se queimou o transformador. En Sandar, Trasmil e Igrexa houbo problemas coa liña de media tensión. En Insua, Piñor, e Sandar estiveron tres días sen luz. En Igrexa e Trasmil o subministro eléctrico non se restableceu ate o sábado.

En Ameixenda queimouse un térmico do Centro de Transformación, o que provocou que desde Cortegada ate a Igrexa e O Mercuto non se restablecera a corrente eléctrica ate as dez da mañá do domingo. En Reino e Burgueiros, a luz volveu onte, domingo, ás sete da tarde. En Bugallido e en Ortoño, un problema na liña de dobre tensión provocou que os veciños e veciñas estivesen sen luz entre as doce e media do mediodía de onte, domingo, e as once da noite

O alcalde José Miñones destaca “a falta de previsión de Fenosa por non ter prevista a desfeita que se podía producir e non dispor dos recursos técnicos e humanos necesarios”, e incide na “importancia de presentar as reclamacións polos cortes producidos, porque desde o concello tamén imos a pedir que se indemnice aos afectados e se realice un mantemento en profundidade da rede”

A Oficina de Atención ao Consumidor, UCGAL, está elaborando un modelo de documento a través do que os afectados/as poidan reclamar á UNIÓN FENOSA polos cortes eléctricos sufridos a raíz do temporal e que nalgúns casos se prolongaron durante días. O documento estará en breves dispoñible na páxina web municipal e se remitirá a todas as asociacións de veciños.

Oroso

O Concello de Oroso, a través do servizo Emprega Oroso, ofrécese a tramitar as reclamacións dos veciños e veciñas ante Unión Fenosa polos danos producidos polos cortes de subministro eléctrico acontecidos nos últimos días. Os veciños teñen tres opcións para canalizar as súas reclamacións: chamando ao teléfono gratuíto 900 111 999, remitindo un e-mail a csdistribucionelectricidad@gasnatural.com ou dende o Concello de Oroso.

Nos tres casos, para poder presentar unha reclamación diante da compañía será preciso achegar o número de contrato coa distribuidora, o DNI e o número do parte de incidencias. No caso de optar por presentar as reclamacións dende o Concello, estas deberán entregarse no servizo Emprega Oroso (Casa do Concello, baixo), onde tamén atoparán información e asesoramento.

Mocións do BNG

Teo: O BNG de Teo proponlle ao concello que habilite un mecanismo de reclamación para que todas as persoas afectadas polo corte de suministro eléctrico poidan reclamar tanto polos perxucios económicos que éste lles está a supoñer como para solicitar a redución na factura da luz correspondente a todos os días que está durando o corte de suministro.

Dende o BNG solicitamos que o concello comunique mediante un bando que todos os afectados teñen a sua disposición no concello follas de reclamación, asesoramento e ademáis será o propio concello o que tramite estas reclamacións á empresa suministradora.

A Estrada: Instamos ao alcalde a que constitúa una oficina onde os veciños e veciñas poida efectuar as súas reclamacións ou a poña a disposición das compañías das eléctricas para que dean a cara perante os veciños e veciñas da Estrada, xa que estas grandes empresas, como Gas Natural Fenosa, son empresas sen rostro, sen oficinas na localidade, cuxa única relación que teñen cos seus clientes é a través do banco para cobrar puntualmente as súas facturas.

Como é moi probábel que o goberno municipal non faga nada ao respecto, desde o BNG da Estrada poñemos a disposición de todos os veciños e veciñas un modelo de reclamación que poden descargar desde a nosa páxina web para presentar perante as compañías ou oficinas de consumo.

Neste sentido, desde o BNG da Estrada criticamos tamén o servizo que prestan estas grandes empresas, cuxos clientes se ven impotentes, xa non a reclamar, senón ao simple feito de avisar dunha avaría. Foron moitos os veciños e veciñas que se toparon coas voces pre-gravadas destas empresas sen poder canalizar as avarías, ralentizando, polo tanto, a solución aos seus problemas de subministro, o que demostra que a política de recortes e de primar os beneficios por enriba do servizo, que tamén se dá nas empresas privadas, dá pésimos resultados, especialmente para que sofre as consecuencias.

Touro: Dende o BNG solicitamos que o concello comunique mediante un bando que todos os afectados teñen a sua disposición no concello follas de reclamación, asesoramento e ademáis será o propio concello o que tramite estas reclamacións á empresa suministradora.

Tamén consideramos que o concello debe elevar unha protesta enérxica á Xunta de Galicia para que se lles esixa as empresas eléctricas que unha situación deste tipo non se pode volver a dar, xa que a causa principal da tardanza en arranxar os efectos do temporal non é outra que un mal mantemento de moitas liñas e a falta de persoal contratada para arranxar os danos dun temporal alertado con varios dias de antelación.