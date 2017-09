A Associaçao Educativa e Recreativa de Góis da un concerto en Sigüeiro

Oroso, 15 de setembro do 2017 – A Associaçao Educativa e Recreativa de Góis (AERG) ofrecerá este sábado 16 de setembro, ás 11:00 horas, un concerto na praza Isaac Díaz Pardo de Sigüeiro (Oroso).

Unha actuación organizada en colaboración co Concello de Oroso e que ten lugar co gallo da celebración das festas na honra a Santa Eufemia. Despois iniciará un percorrido polas rúas de Sigüeiro ata chegar á Igrexa de San Andrés da Barciela (Sigüeiro-Santiago).

A Recreativa de Góis foi fundada en 1939, aínda que a súa orixe se remonta a tempos da Filarmónica de Góis en 1834. Conta actualmente con 35 membros e cunha pequena Escola de Música no municipio portugués. Pola súa banda, a parroquia de San Andrés da Barciela celebrará o día de Santa Eufemia con misas cantadas cada hora entre as 9:00 e as 13:00 horas, momento da misa solemne presidida polo bispo auxiliar de Santiago.