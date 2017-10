Reclaman a recuperación do antigo matadoiro de A Estrada

A Estrada, 26 de outubro do 2017 – O BNG de A estrada ven de denunciar que o goberno municipal deixa “esmorecer” o antigo matadoiro do concello.

Desde o BNG da Estrada denuncian o estado de completo abandono no que se atopa o antigo matadoiro, un inmoble de titularidade municipal que según os nacionalistas “o goberno municipal do PP deixa esmorecer entre as silvas, e que logo de anos de inactividade, o deterioro do edificio é público e notorio para calquera persoa que pase á súa beira”.

O BNG explica que para eles “non é de recibo que os veciños e veciñas da Estrada que atravesan tempos de limitacións e precariedade vexan como se deixa que se arruíne unha instalación que logo esixirá un tremendo gasto si se quixer dedicar a algún uso público o día de mañá”.

Hai uns meses o BNG de A Estrada levou a pleno unha proposta para a posta en funcionamento do matadoiro como medio para un intento de relanzamento do sector gandeiro que finalmente foi rexeitada.

O BNG lembra tamén que “o matadoiro non é o único inmoble público que esmorece entre as silvas. O centro ictioxénico de Couso corre idéntica sorte, a pesar das iniciativas e mocións presentadas polo BNG, tanto no Concello como no Parlamento Galego”.