A Rede Galega en apoio ás persoas refuxiadas organiza un econtro con Djibril Fayé

Compostela, 25 de abril do 2017 – Mañá mércores 26 de abril , ás 20h, no Local da Asociación Veciñal A Xuntanza, do Barrio de San Pedro, (Corredoira das Fraguas nº 37 Baixo) en Santiago de Compostela vai ter lugar un Encontro con Djibril Fayé, inmigrante senegalés que chegou hai 10 anos ao noso país.

Djibril Fayé falará da súa experiencia persoal de fuxida do seu país, Senegal, e acollida en Galicia, onde colabora na ONG Ecos do Sur, (www.ecosdosur.org) unha Organización que se dedica á cooperación e integración de persoas migrantes. O Encontro está organizado pola Rede en Apoio ás Persoas Refuxiadas de Compostela, e conta co apoio da Asoc. Veciñal A Xuntanza do Barrio de San Pedro

A Rede en Apoio a Persoas Refuxiadas está composta por diferentes organizacións, ONG e colectivos que queren visibilizar na nosa cidade o problema humanitario que está a supoñer a mala xestión migratoria da UE e do Estado Español, Coa charla de Djibril Fayé, o segundo acto que realizamos este ano en colaboración con asociacións veciñais da cidade, queremos poñer cara e voz ao problema da migración no noso país, resolver dúbidas e disipar prexuízos sobre as persoas migrantes e refuxiadas. Ademais, aproveitaremos o acto para presentar no barrio de San Pedro de Santiago a campaña de recollida de firmas que a Rede está a desenvolver para esixir ao goberno que cumpra os compromisos de acollida que ten subscrito ante a UE, e a anulación do acordo entre UE e Turquía así coma tódolos tratados que están a supoñer un risco na garantía de cumprimento da Declaración dos Dereitos Humanos.

Esperamos contar coa vosa presenza para ir derrubando barreiras e prexuízos nas cuestións de migración, asilo e refuxio.