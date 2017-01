Renovadas instalación para o Ribeiras do Tambre

Ames, 26 de xaneiro do 2017 – O alcalde de Ames, José Miñones, e mailo concelleiro de Urbanismo, Obras Públicas e Servizos Básicos, Blas García, visitaron xunto co presidente do club Ribeiras do Tambre, José Ramón Mato, e varios membros da directiva desta entidade, as instalación do local ten este club na área recreativa de Tapia.

O Concello decidiu acometer estas obras logo de comprobar o deterioro que o paso do tempo causou nas distintas dependencias deste club, algunhas das que xa non se podían empregar por este motivo. As obras foron executadas pola empresa Ceta contratas SL e tiveron un custo de 38.322,87 euros, que foron sufragados a través do Plan de Obras e Servizos da Deputación Provincial da Coruña. Ademais, o Concello achegou preto de 10.000 euros de fondos propios para completar outras melloras que eran necesarias neste local. Deste xeito, arranxáronse as portas exteriores, o falso teito do almacén de piraguas e unha xanela que filtraba auga dende o exterior.

As instalacións do Club Ribeiras do Tambre están compostas por dúas naves, unha que funciona como almacén para as piraguas e as palas e outra na que se asentan o ximnasio, os aseos, o vestiario e as oficinas. Ámbalas dúas están unidas por unha terraza. As deficiencias na construción destas instalacións provocaron, co paso do tempo, a filtración da auga nos falsos teitos, desprendidos en varias partes das instalacións, e o consecuente deterioro do interior dos edificios. A madeira da terraza podreceu co paso do tempo, polo que esta xa non se podía empregar, e o portón e o pavimento exteriores tamén estaban moi deteriorados.

O alcalde de Ames e concelleiro de Deportes, José Miñones, destaca que “a reparación das instalacións desta entidade deportiva eran moi necesarias. Entre os cartos postos pola Deputación provincial da Coruña e unha partida de preto de 10.000 euros que puxemos dende o Concello, investíronse preto de 50.000 euros para solucionar todas as deficiencias que tiña este local. Para o goberno é unha satisfacción poder mellorar as instalacións deste club, que tantas alegrías lle está dando ao concello, acadando tantos éxitos e levando o nome de Ames por todo o mundo”.

Nova zona deportiva na praza de Chavián

Por outra banda, hai que destacar que dende a Concellaría de Deportes acaban de instalar unha nova zona de recreo e deportiva para a práctica do baloncesto na praza de Chavián. Ademais, da pista polideportiva que existe nesta praza, a semana pasada instalouse un poste con dúas canastra que permiten dispor dunha nova zona nesta praza para a práctica deste deporte. Esta mellora súmase á instalación de novos equipamentos que se realizou recentemente nos pavillóns polideportivos de Bertamiráns e do Milladoiro coa colocación de oito novas canastras de dúas alturas.