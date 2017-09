Retoque fotográfico con Gimp na Ánxel Casal

Compostela, 22 de setembro do 2017 – A Biblioteca Pública de Santiago Ánxel Casal ofrece, no marco da súa programación de outubro, un curso de iniciación ao retoque de fotografía dixital con Gimp.

O curso estará a cargo de José Luis Varela Martínez, voluntario do Programa de Voluntariado Dixital da Xunta de Galicia e terá unha duración de 10 horas.

A actividade, dirixida a persoas maiores de 18 anos con nocións básicas do sistema operativo Windows, ten como obxectivos a formación dos usuarios e usuarias no eido das novas tecnoloxías e proporcionar aos participantes os coñecementos e as prácticas necesarias para a manipulación de imaxes dixitais a través do uso do programa de software libre Gimp.

Aprenderán a editar e retocar fotografías, crear fotomontaxes e aplicar efectos. Este curso ten un carácter eminentemente práctico de cara á súa aplicación e aproveitamento na vida cotiá.

O número de prazas ofertadas para esta actividade é de dez. O curso comezará o luns 16 de outubro e rematará o venres 20 de outubro cun horario de 17.00 a 19.00 horas. A celebración das sesións terá lugar nas salas de traballo en grupo do 3º andar e a Biblioteca porá a disposición de cada un dos participantes un ordenador portátil con conexión a Internet.

O período de inscrición abrirase o 22 de setembro ás 8.30h e prolongarase ata o 10 de outubro ás 21.00h. Os interesados poderán obter máis información e anotarse chamando ao 881 999 401 ou acudindo directamente ao mostrador da planta baixa.

Así mesmo, poden consultar a páxina web da Biblioteca e o Facebook.

José Luis Varela Martínez é administrador de sistemas informáticos e redes e ten unha ampla experiencia profesional como asesor informático, formador de cursos de Informática, redes sociais e deseño web.