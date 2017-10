Reúnese en Compostela a Comisión Executiva do Consello Xacobeo

Compostela, 24 de outubro do 2017 – Onte tivo lugar, na sede do Consello Económico e Social de Galicia (Santiago de Compostela), a reunión da Comisión Executiva do Consello Xacobeo, o órgano de cooperación entre a Administración Xeral do Estado e as Comunidades Autónomas por onde pasan os Camiños de Santiago históricos.

A cita enmárcase no 30º aniversario da creación do Programa de Itinerarios Culturais do Consello de Europa e a declaración do Camiño de Santiago como primeiro itinerario cultural europeo.

O encontro, presidido polo director xeral de Industrias Culturais e do Libro, Óscar Sáenz de Santa María, contou coa presenza dos vogais da Comisión, representantes das Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, A Rioxa, Aragón e Castela e León, e dos ministerios que forman parte da Comisión (Ministerio de Fomento, de Educación, Cultura e Deporte; de Enerxía, Turismo e Axenda Cultural; e de Presidencia e para as Administracións Territoriais).

Durante a reunión, ademais de tratarse diferentes asuntos relativos ao próximo Ano Santo 2021, acordouse o lanzamento de dúas novas campañas: “O teu Camiño de Santiago: patrimonio de todos”, un proxecto formativo de creación artística en torno ao camiño para alumnos da E.S.O; e a Exposición “Obxectivo: Camiño”, con fotografías artísticas xeolocalizadas do Camiño de Santiago.

Do mesmo xeito, a Comisión Executiva avanzou na preparación de contidos sobre os principais bens culturais do Camiño para a súa publicación no novo mapa dixital interactivo do Camiño de Santiago declarado Patrimonio Mundial, elaborado coa colaboración do Instituto Xeográfico Nacional.

A Comisión Executiva tamén acordou a elevación ao Pleno dun novo documento de Recomendacións sobre sinalización no Camiño de Santiago e da proposta de declaración do Ano Xacobeo 2021 como acontecemento de excepcional interese público para os efectos da aplicación de beneficios fiscais.

Proxecto “O teu Camiño de Santiago: patrimonio de todos”

Dirixido a centros de Educación Secundaria Obrigatoria, centros culturais e outras institucións que programen talleres para estes mozos, este proxecto formativo de creación artística en torno ao Camiño pretende fomentar o coñecemento do patrimonio cultural relacionado co Camiño de Santiago entre os mozos de 12 a 16 anos e motivar neles unha reflexión sobre a importancia da conservación do mesmo.

A través da páxina web pódese acceder a toda a información.

Exposición “Obxectivo: Camiño”, fotografías artísticas xeolocalizadas do Camiño de Santiago

Con motivo do Ano Europeo do Patrimonio Cultural 2018, o Consello Xacobeo está a organizar unha exposición de fotografía sobre o Camiño de Santiago declarado Patrimonio Mundial.

Os obxectivos do proxecto son promover o patrimonio cultural como fonte de inspiración para a creación artística contemporánea, apoiar a profesionalización dos novos fotógrafos e fomentar unha ampla participación.

Por iso, convidarase a participar a centros que impartan estudos profesionais de formación no campo da fotografía. Todas as fotografías recibidas subiranse á web, coas coordenadas GPS do lugar onde se tomou a imaxe, configurando así unha completa galería de imaxes do Camiño.

En 2018, o Consello Xacobeo fará unha selección das mellores fotografías e organizará unha exposición itinerante.