Reúnese a comisión permanente do Consello Escolar Municipal de Ames

Ames, 27 de outubro do 2017 – A comisión permanente do Consello Escolar Municipal de Ames vén de reunirse co obxectivo de planificar o calendario de reunións do Pleno do Consello e preparar a orde do día que se abordará na vindeira reunión do 9 de novembro que se celebrará no instituto do Milladoiro.

No pasado mes de maio quedou conformado o Pleno do Consello Escolar municipal, que é o órgano de consulta e participación dos sectores afectados na programación do ensino non universitario e na planificación dos centros escolares no ámbito municipal de Ames. Coa aprobación definitiva do Regulamento do Consello Escolar Municipal de Ames, en xullo de 2016, facilitouse a convocatoria do primeiro pleno de constitución do Consello Escolar Municipal de Ames, celebrado no IES do Milladoiro no pasado mes de maio. Na primeira convocatoria quedou conformado o Pleno que é o órgano de consulta e participación dos sectores afectados na programación do ensino non universitario e na planificación dos centros escolares no ámbito municipal de Ames. Nesa primeira xuntanza acordouse iniciar as xestións necesarias para solicitar a construción dun novo colexio de infantil e primaria no Milladoiro.

A comisión permanente está composta polo presidente do Consello, que é o concelleiro de Educación e Cultura, David Santomil; o secretario do Consello, que é un funcionario do Concello de Ames, Domingo Alborés; e por tres vogais que son representante do profesorado (Víctor Santidrián – director IES Milladoiro), representante das ANPAS (Beatriz López – ANPA Barouta), e un representante do alumnado (Thiago Augusto Canedo – alumno do IES de Ames).

O Consello Escolar Municipal agrupa a todos os sectores da comunidade educativa, que inclúe ao Concello de Ames, o profesorado dos centros escolares públicos e concertados, ANPAS, alumnado, direccións dos centros escolares públicos e concertados e a Xunta de Galicia.

Na Comisión Permanente decidiuse incorporar como asuntos a debater a aprobación da acta do pleno de constitución; a modificación da ordenanza fiscal reguladora de prezos públicos dos servizos complementarios de educación e conciliación, para integrar as bonificacións nas cotas dos prezos públicos dos servizos, actualizar o cálculo da renda familiar e axilizar o trámite do cobro das cotas; dar conta dos escritos remitidos á Xunta de Galicia polo Consello e dos acordos da anterior sesión plenaria; e un apartado de rogos e preguntas.