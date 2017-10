A revolución na 31ª edición de Cineuropa

Compostela, 28 de outubro do 2017 – O 100º aniversario da revolución de outubro de 1917 convértese nunha das chaves da programación da 31ª edición Cineuropa.

O festival, que este ano ocupará as pantallas compostelás do 7 ao 28 de novembro, propón un ciclo temático que, baixo o título Novecento: o século das revolucións, reúne unha ampla escolma de filmes capitais para a unha reflexión crítica do devir internacional do século XX. Así, ao longo do mes de novembro, Cineuropa 31 ofrécenos a posibilidade de redescubrir clásicos como O Acorazado Potemkin (1925), de Sergei M. Eisenstein, La Chinoise (1967), de Jean Luc Godard, La Batalla de Chile (1975-79) de Patricio Guzmán, ou Le fond de l’air est rouge (1977), de Chris Marker, pero tamén garda lugar para outro tipo de aproximacións a estes momentos históricos, como a que ofrecen as pezas Nicholas and Alexandra (1971) de Franklin J. Schaffner ou Marie Antoinette (2006) de Sofia Coppola.

O obxectivo é achegarse a xéneses da revolución dende perspectivas diversas ao tempo que reivindicar a dimensión colectiva no cinema, a súa práctica en sociedade, como pracer e como feito subversivo nun momento no que as fórmulas e tendencias de ocio incitan, cada vez máis, ao seu consumo individualizado e acrítico.

A idea do cinema como revolución convértese tamén en protagonista do cartaz do Cineuropa 2017 e esténdese a outras seccións da programación que inclúen, entre outras fitas destacadas, a estrea estatal de Napalm (2017) , o último traballo do xornalista e realizador Claude Lanzmann, no que o reconstrúe a súa traxectoria como activista en Corea do Norte durante Guerra Fría, ou A fábrica da nada (2017), o musical revelación do ano en Cannes polo que o portugués Pedro Pinho recibiu o premio FIPRESCI na Quincena dos Realizadores.

O luns, día 30 de outubro, ás 11.30 h a Casa do Concello de Santiago de Compostela acollerá a presentación oficial da 31ª edición do festival nun acto no que participarán o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, a concelleira de Acción Cultural Branca Novoneyra, a vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín e o director do festival, José Luis Losa.

Entre as novidades deste ano, figura a convocatoria para seleccionar a un Xurado Novo que comporán mozas e mozos de entre 18 e 25 anos. Alén do requisito de idade, esíxese dispoñibilidade para ver a selección de filmes que se someten a avaliación nas sesións de #Cineuropa31. O convite a participar neste xurado non se limita ao estudantado universitario, senón que procura achegarse a toda a mocidade interesada no cinema. Para se inscribir no proceso de selección do Xurado Novo, aberta até o 30 de outubro, só é preciso encher un formulario online xa dispoñible na web e redes do festival. A composición do mesmo farase pública o día 31 deste mes.