O Ribeiras do Tambre ouro en K1-1000 no Campionato de España

Ames, 3 de agosto do 2017 – O Ribeiras do Tambre volve do Campionato de España cunha medalla de ouro, unha de prata e un cuarto posto que abalan o bo traballo do equipo amiense.

Durante o mes de xullo participaron no campionato galego de pista cadete e infantil, así como no campionato de España de sprint infantil e cadete. No campionato galego conseguiron tres ouros, unha medalla de prata e outra de bronce, mentres que no campionato de España acadaron un ouro, unha medalla de prata e un cuarto posto.

O pasado fin de semana disputouse o campionato de España de sprint infantil e cadete na localidade de Trasona, en Asturias. Alí, a representación amesá conseguiu unha medalla de ouro, unha de prata e un cuarto posto. Gabriel Martínez Pachón gañou a proba cadete K-1 1000 metros, proclamándose campión de España e xunto a Ángel González Gómez, lograron a medalla de prata en cadete K-2 1000 metros, acadando o subcampionato de España. Tamén cómpre destacar a actuación do padexeiro Luís Guilbert Pérez, que quedou cuarto clasificado en K-1 1000 metros, na categoría infantil.

Por outra banda, os días 22 e 23 de xullo disputouse no complexo deportivo David Cal, situado no embalse de Pontillón do Castro de Verducido, o campionato galego de pista cadete e infantil. Neste caso, os padexeiros do club Ribeiras do Tambre conseguiron tres ouros, unha medalla de prata e outra de bronce. Gabriel Martínez Pachón foi o gañador en K-1 1000 metros da categoría cadete, proclamándose campión galego. Nesta mesma categoría, Ángel González Gómez quedou en segunda posición tralo seu compañeiro de equipo, e logrou o subcampionato de Galicia. Ademais, a parella formada por Gabriel Martínez Pachón e Ángel González Gómez gañaron a proba de K-2 1000 metros da categoría cadete, sendo campións de Galicia.

Luís Guilbert Pérez quedou na primeira posición da proba de K-1 1000 metros da categoría infantil, conseguindo o campionato galego. Este mesmo padexeiro formou parella con Antón Rivas Seijas, para conseguir a medalla de bronce no K-2 1000 metros da categoría infantil A.