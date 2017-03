O Rio Natura Monbus Obradoiro ficha a Aleks Maric

Compostela, 10 de marzo do 2017 – O Rio Natura Monbus Obradoiro chegou a un acordo con Aleks Maric para a súa incorporación ao equipo ata o final da presente tempada.

Maric xoga de pivote ten 2,11 metros e 32 anos, militou esta campaña nos Sydney Kings, onde xa finalizou a liga Australia cunhas medias de 5.4 puntos, 4.7 rebotes e 0.7 tapóns para 8.2 de valoración en 17.1 minutos.

Internacional por Australia Absoluto, U21 e Ou18 (campión do Mundo en Grecia”2003) e tamén con nacionalidades croata e serbia, o xogador xa disputou 8 partidos da pasada Liga Endesa co seu novo equipo, procedente do Buducnost.

Anteriormente tamén Maric xogou profesionalmente no Maccabi Tel Aviv, Petrochimi, Herbalife Gran Canaria, Lokomotiv Kuban, Galatasaray, Panathinaikos, Partizan e CB Selecta.

No palmarés de Maric figuran unha Euroliga (2011), unha Eurocup (2013), unha Liga Adriatica (2010), unha Liga Serbia (2010) e unha Copa de Grecia (2012), entre outros trofeos.

“Recibimos a un dos nosos, ao que xa tentamos renovar ao final da pasada tempada. Agora que terminou a súa competición en Australia e debido a que acumulamos dúas lesións de longa duración no xogo interior, fichamos a un xogador con experiencia, que nos coñece e cuxo xogo e presenza preto do aro esperamos que nos achegue unha boa rotación”, afirma o director xeral do club, José Luis Mateo.

Maric incorporarase ao equipo a principios da próxima semana, unha vez realizado o pertinente recoñecemento médico.