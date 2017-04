O Rio Natura Monbus Obradoiro colabora coa Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, ADOS

Compostela, 24 de abril do 2017 – O Rio Natura Monbus Obradoiro recibirá en Sar este domingo, ás 18.00 horas, ao UCAM Murcia, nun partido no que se mostrará o apoio ao traballo da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, ADOS.

A directora de ADOS, Marisa López, deu as grazas “a todos os membros do Rio Natura Monbus Obradoiro pola súa especial sensibilidade en canto á doazón de sangue, así como o seu decidido compromiso para impulsar este xesto solidario en Santiago, esperando que con esta contribución a cidade continúe sendo un dos concellos galegos con maior número de doazóns de sangue”.

Marisa López quixo salientar “a importancia da colaboración de colectivos e

institucións de todos os ámbitos para alcanzar unha conciencia solidaria proclive como, nesta ocasión, está a impulsar o Rio Natura Monbus Obradoiro, xa que poden unir os positivos valores do mundo do deporte á nosa mensaxe e transmitilo con maior proximidade por ter un amplo calado social”.

Entre as iniciativas que esta a promover ADOS está o partido deste domingo ante UCAM Murcia, onde se distribuirán folletos informativos entre os asistentes, convidándoos a doar sangue. O Rio Natura Monbus Obradoiro colaborará a través das súas redes sociais informando de este acto solidario e animando aos seus afeccionados a que doen sangue xa que os hospitais galegos necesitan 500 doazóns diarias.

A directora de ADOS engadiu que “entre as persoas que se acheguen a doar

sangue ás unidades móbiles desprazadas por Santiago ou no local de doazón durante a última semana do mes de abril, sortearanse camisetas co lema Doa Sangue asinadas polos xogadores do Rio Natura Monbus”.

Moncho Fernández, pola súa banda, explicou que “para nós é un pracer

colaborar neste tipo de iniciativas solidarias e altruístas que reflicten o que sempre dicimos: que somos máis dun equipo de baloncesto cunha obrigación e unha conciencia social e nada mellor que estas actividades para demostralo. Oxalá ADOS logre as metas que se propoñan e que a nosa pequena colaboración axude a que iso se consiga”.