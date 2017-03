O Rio Natura Monbus Obradoiro cae con claridade ante o Herbalife Gran Canaria (91-57)

Compostela, 6 de marzo do 2017 – O Rio Natura Monbus Obradoiro caeu no Gran Canaria Area a pesar dos intentos do equipo e perdeu ante un Herbalife Gran Canaria imparable desde a liña de tres.

A pesar de ser eliminados nos cuartos de final da EuroCup, os de Luís Casimiro saíron ao campo cun alto ritmo de xogo e un gran acerto desde a liña de tres que pillou desprevido ao Rio Natura Monbus. A igualdade só durou uns minutos xa que, tras estar igualados no marcador por 4 a 4, os amarelos lograron un parcial de 10-0 que o Rio Natura Monbus Obradoiro non conseguiu frear e terminaron o primeiro cuarto 18 abaixo (29-11).

Tentábao o conxunto galego desde o tiro exterior pero a falta de acerto e as perdas continuaban ampliando a distancia ata 20 puntos, con Salin e Aguilar liderando ao Herbalife Gran Canaria. Os equipos fóronse ao descanso cunha renda de 22 puntos para os canarios (49-27).

Tras o paso polos vestiario, os de Moncho Fernández volveron decididos a achegarse no marcador pero volvían acertar os amarelos desde a liña de tres con catro tiros de Aguilar, McCalebb, Pasecniks e Salin. O conxunto galego non conseguía igualar ao Herbalife no ritmo de xogo e, a falta de catro minutos, Adam Pechacek tivo que abandonar a pista tras facerse dano nun nocello. O electrónico reflectía un 72-40 ao finalizar o tempo.

O último cuarto continuou coa mesma dinámica: cun Rio Natura Monbus conseguindo mellorar o seu acerto pero o Herbalife Gran Canaria seguiu no seu ritmo ata os segundos finais. O encontro finalizou cun 91-57 para os amarelos.

O Rio Natura Monbus Obradoiro repite como visitante o próximo fin de semana. O equipo compostelán enfrontarase ao Tecnyconta Zaragoza o vindeiro sábado 11, ás 20.00 horas.

FICHA TÉCNICA:

Herbalife Gran Canaria 91: McCalebb (7), Salin (13), Ou’Neale (6), Báez (5) e Pasecniks (7) -cinco inicial-, Hollins (6), Oliver (10), Planinic (9), Paulí (6), Rabaseda (2), Kuric (7) e Pablo Aguilar (13).

Rio Natura Monbus Obradoiro 57: McConnell (4), Dullkys (5), Bendzius (9), Llovet (7) e Pustovoy (9) -cinco inicial-, Pozas (3), Matulionis (2), Yusta (6), Whittington (4), Cárdenas (2) e Pechacek (6).

Árbitros: Hierrezuelo, Araña e Zamorano.

Parciais: 29-11, 20-16, 23-13 e 19-17.

Incidencias: Partido correspondente á xornada 23 da liga Endesa, disputado no Gran Canaria Area ante 4.283 espectadores