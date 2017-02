O Rio Natura Monbus Obradoiro volve a gañar en Sar (89-75)

Compostela, 6 de febreiro do 2017 (Íñigo Caínzos . Obradoiro CAB) – Volveron os sorrisos ao Fontes do Sar coincidindo coa vixésima xornada da liga Endesa. Volveu atopar a senda do triunfo o Rio Natura Monbus Obradoiro, sumando a quinta vitoria da tempada, a primeira en 2017.

Foi un partido arduo, no que os de Moncho Fernández tiveron que someter os incontables arreones do ICL Manresa. Os santiagueses exhibiron unha versión coral, dominaron o partido de punta a cabo e, esta vez si, souberon sentenciar para celebrar con Sar unha nova vitoria.

Custou moito traballo, con todo, chegar a bo porto. Os homes de Ibon Navarro non se amedrentaron, remaron contracorrente e estiveron preto de dar caza ao Río Natura Monbus e asinar o remonte. Pero nos momentos máis esixentes atoparon solucións os galegos, ben coa inspiración do trío lituano, ben con xogadas de lousa bosquexadas polo renovado Moncho Fernández.

Precisamente foi O Alquimista o protagonista da primeira gran ovación da tarde. O público celebrou a súa renovación e aplaudiu arreo ao técnico de Pontepedriña nos prolegómenos do encontro. Unha previa marcada pola imaxe dos dous equipos hermanados mostrando o seu apoio á Asociación Española Contra o Cancro.

O Río Natura Monbus Obradoiro entrou pronto en materia e cun despregamento moi serio e efectivo. Os cinco xogadores que saíron a escena como titulares anotaron pronto, repartíndose o protagonismo na parcela ofensiva. Foi unha tónica que se mantivo ao longo dos corenta minutos e que terminou por resultar vital para o desenlace do choque.

Recuperou a súa mellor versión Mickey McConnell, MVP do encontro cun soberbio dobre-dobre: o base anotou dez puntos e repartiu outras tantas asistencias para concluír con 23 de valoración. Outros tres homes superaron os dobres díxitos en valoración: Dulkys (12), Yusta (17) e Bendzius (17) estiveron magníficos.

O ICL Manresa resistiu apoiado na figura do talentoso Patrick Aura (18 puntos, 20 de valoración), do efectivo Pere Tomàs e o potente Cakarun. Pero non resultou suficiente para poñer en perigo a vitoria obradorista no Fontes do Sar.

A inspiración coa que o Rio Natura Monbus Obradoiro saltou ao parquet dinamitou a contenda nos primeiros compases e puxo moi costa arriba a tarde aos homes de Navarro. Cinco triplos, un 75% en tiros de dous e unha circulación de balón moi correcta fixeron vibrar á afección. Afinaron a súa puntería os bombardeiros lituanos Dulkys e Bendzius, e estiveron inconmensurables Allen e Pustovyi. O fío condutor era McConnell, que teceu con mestría durante dez minutos perfectos.

Os cataláns propuxeron un xogo máis anárquico, fiando os ataques ao seu líder Aura e sobrevivindo grazas á experiencia dos veteranos Xavi Rey e Pere Tomàs. Con todo, e pese ao festival triplista que desataran os exteriores obradoiristas, a canastra máis celebrada foi unha acción deseñada na factoría de Moncho Fernández e os seus axudantes. Serviu de banda McConnell, realizou un movemento sen balón Yusta, áxil e eléctrico, suficiente para librarse da marca do seu defensor e converter a pracer unha bandexa (29-21).

O propio Yusta foi o encargado de volver poñer en pé ao pavillón nada máis comezar o segundo cuarto. O madrileño, coa súa versión máis agresiva, a que encandeou a Sar durante todo o ano pasado, interceptou un pase, correu a cancha e colgouse do aro. Eran momentos delicados para Manresa, pero os de Navarro estaban dispostos a dar moita guerra en Sar.

Apertaron na retagarda e fixeron máis dano ao Rio Natura Monbus no outro extremo da cancha. Se espesó o partido, volveuse máis bronco e resentiuse a anotación. Parecía estar máis cómodo o Manresa xogando no lodo, e púxose a rebufo dos galegos no marcador. O medo e a angustia planearon polo feudo santiagués. Pero como sucedeu ao longo de toda a tarde, nos momentos máis complicados mostrou o seu mellor cara o combinado de Moncho Fernández.

O experimentado Llovet bateuse na pintura mentres que Matulionis rescatou aos seus compañeiros cun triplo soberbio. O retorno de Osvaldas, tras un mes e medio lesionado, foi espléndido. O beirado lituano acabou satisfeito, cun sorriso de orella a orella despois de cravar dous triplos e ser un baluarte en defensa.

Creceu neses momentos o Rio Natura Monbus, de novo con Yusta agresivo atrás provocando as precipitacións e os erros dos cataláns. Estivo preto de poñer o broche de ouro Allen sobre a bucina, pero a súa bandexa fixo a gravata e saíuse (49-37).

Gozaban o case cinco mil espectadores que poboaban as bancadas, pero a volta dos vestiarios se lle atragantó aos locais. En apenas dous minutos Manresa conectou un parcial de 0-8 con dous triplos moi complicados de Tomàs. Interveu Moncho Fernández (49-45, min. 22) e reaccionou o Rio Natura Monbus de novo con Mickey levando o temón e un solvente traballo de Shayne Whittington na pintura (64-59).

FICHA TÉCNICA Rio Natura Monbus Obradoiro 89: McConnell (10), Dulkys (15), Bendzius (15), Allen (10), Pustovyi (11) – quinteto inicial – Matulionis (6), Llovet (2), Yusta (12), Whittington (9), Pechacek (-), Cárdenas (-) e Pozas (0). ICL Manresa 75: Machado (6), Suggs (6), Tomàs (17), Auda (18), Xavi Rey (4) – quinteto inicial – Cvetkovic (10), Aranitovic (3), Cakarun (10), Montañez (-), Trapani (1), Belemene (0) e Costa (0). Árbitros: Pérez Pérez, Oyón e Pérez Niz. Eliminaron por faltas a Eimantas Bendzius, do Rio Natura Monbus Obradoiro, e Joe Trapani, do ICL Manresa. Parciais: 29-21, 20-16, 15-22, 25-16. Incidencias: Partido correspondente á xornada 20 da liga Endesa, disputado no Multiusos Fontes do Sar, ante 4.852 espectadores.

O americano foi o faro obradoirista nos últimos minutos do terceiro cuarto e tamén no comezo do último asalto. O quinteto santiagués subiu o seu nivel de intensidade, presionou a toda pista e afogou á creación de xogo manresana. Corría Dulkys que tamén anotaba de tres e protestaba Ibon Navarro, sancionado cunha técnica que terminou por afundir ao ICL Manresa. Rosco Allen aproveitou esa posesión adicional para asinar un mate moi potente tras gañar a liña de fondo, xusto antes de sentenciar aos cataláns cun lanzamento certeiro desde a longa distancia.

Enturbouse o final do partido, volveu baixar o ritmo, constantemente interrompido, con moitas faltas e as correspondentes visitas á liña de persoal. A vitoria obradoirista era cuestión de tempo, degustouna a bancada nun final cun marcador folgado e McConnell redondeou a súa gran actuación alongando as posesións e crebando aos seus pares, atacando con ambición o aro e vendo canastra con facilidade.

Celebraron os santiagueses a quinta vitoria da tempada, nun partido no que volveron recuperar o trasgo, a súa inspiración ofensiva e no que, por momentos, renderon a un nivel sobresaliente en defensa. Un triunfo para volver sorrir, que insufla moral e que permite ao Rio Natura Monbus Obradoiro mirar con optimismo á súa próxima cita, no Fernando Buesa Area, contra o Baskonia (domingo, 18:00 h), antes do parón pola celebración da Copa do Rey.