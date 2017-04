O Río Natura non pode continuar coas vitorias ante o Unicaja

Compostela 10 de abril do 2017 (crónica de Íñigo Caínzos) – Quedou ás portas o Río Natura Monbus Obradoiro de fiar a mellor serie de triunfos da tempada. Tras vencer ao Real Madrid e ao Joventut, o combinado compostelán recibía no seu feudo ao poderoso Unicaja, flamante campión de Eurocup co que non puido repetir vitoria.

Santiagueses e malacitanos batéronse nun duelo vibrante, decantado a favor do cadro dirixido por Joan Praza grazas ao acerto triplista (52% en 29 intentos) que terminou por facer claudicar aos obradoiristas no último minuto.

O Unicaja de Málaga non acusou o cansazo tras a apertada final do mércores na Fonteta. Os homes de verde, capaces de asaltar un pavillón no que Valencia non perdera desde facía 22 encontros, presentábase en Sar como un rival complicado, unha proba esixente para o crecente Río Natura Monbus Obradoiro. E os andaluces, recibidos cun corredor antes do partido, mostraron en Galicia as virtudes que lle levaron a levantar o cetro europeo fai catro días en Valencia. Con garra na retagarda frearon o optimismo galego e, con 15 triplos convertidos en 29 intentos, algúns deles imposibles, outros tras unha circulación de balón fantástica, os xogadores de Praza aplacaron os ánimos do obradoirismo. Na previa do partido Sar non só recoñeceu aos vixentes campións de Eurocup, tamén ovacionou a Adam Waczynski, despois de dúas tempadas defendendo a camiseta galega.

Arrincou o partido con Dulkys pletórico, facendo tolear á afección, conectando cun soberbio McConnell. O escolta lituano chegou, vió e anotou. Un primeiro e outro despois. Dous triplos incontestables habilitado polo base americano. Mickey asumiu os mandos do encontro e prolongou o seu estado de graza, repartiu cinco asistencias durante o primeiro cuarto e acabou con nove ao final da noite. Da xenerosidade de McConnell aproveitáronse homes como Pustovyi ou Llovet, recursos ante o contundente arranque dos andaluces.

Unha vez que se sobrepuxeron á efervescente saída de Dulkys, voltearon o marcador nun dicir amén e abriron brecha no marcador. O parcial de 2-16 liderárono Brooks, Smith e Fogg, ao cabo referencias anotadoras do Unicaja. Perseguían sombras os defensores galegos, porque o Unicaja aterraba en Santiago pleno de moral e tamén de puntería. Un extrapass detrás doutro, Málaga circulaba o balón de forma académica, aplaudido en ocasións por Sar. Interveu cirurxicamente Moncho Fernández, axustou pezas e o Río Natura Monbus recuperou progresivamente a enteireza defensiva. Un dos máximos expoñentes foi Santi Yusta, omnipresente en defensa, descarado en ataque. O madrileño foi un pesadelo para os atacantes murcianos, taponaba e tamén roubaba, pero faltoulle acerto no tiro exterior. Mellorou o Río Natura Monbus pero mantivo a vantaxe o Unicaja ao final do primeiro cuarto (20-24).

Mantívose a tónica nun segundo cuarto que se volveu máis bronco, fíxose longo, con moitas interrupcións e imprecisións por parte dos dous contendentes. Intercambiáronse pequenos parciais os locais e os visitantes, alternaban un minuto bo cada un. Había contactos, moitas faltas e un longo carrusel de tiros libres. Cando un equipo asinaba o remonte faltáballe paciencia e temperanza para propinar un golpe que puidese deixar na lona ao seu rival. A gravata que lle fixo o balón no aro a Nedovic, fallos en segundas oportunidades por parte dos galegos? Nin obradoiristas nin malagueños foron capaces de escaparse no marcador (37-37).

Co recordo do terceiro cuarta fronte ao Real Madrid saíron os santiagueses á cancha na continuación. Pero nesta ocasión foi o Unicaja o que conectou un triplo detrás doutro. Durante a primeira metade do terceiro cuarto só viron o aro desde máis aló do 6,75 os homes de Praza. Smith, ben defendido, Alberto Díaz, liberado, ou Dani Díez. Os shooters andaluces provocaban os queixumes na parroquia santiaguesa.

Con todo e a pesar de todo, o Río Natura Monbus Obradoiro non lle perdeu a cara ao encontro en ningún momento. Tiñan que traballar os de Moncho para ver o aro, pero conseguírono grazas á bravura de Pustovyi e Nacho Llovet. E grazas a un minuto fantástico de Eimantas Bendzius. O lituano, inédito na primeira metade por culpa das faltas persoais, puxo en pé ao pavillón e achegou ao seu equipo a rebufo dos malacitanos. Roubou, correu e taponou. Crían os galegos nun novo episodio de matagigantes, máis aínda despois dun excepcional triplo de Urtasun. A rabia coa que o celebraron Txemi e a afección convidaron a crer nun último cuarto apaixonante (57-58).

Pero no acto final impuxo galóns o campión de Eurocup. Cada vez que os santiagueses ameazaban con tomar a dianteira, chegaba un triplo. Kyle Fogg e Adam Waczynski estiveron preto de facer asinar a rendición aos obradoiristas a tres minutos do final. Restaban pouco máis de tres minutos e a diferenza parecía insalvable (62-70, min. 37).

FICHA TÉCNICA: Rio Natura Monbus Obradoiro 70: McConnell (7), Dulkys (10), Bendzius (5), Whittington (15), Pustovyi (13) ? quinteto inicial ? Matulionis (2), Llovet (4), Urtasun (10), Maric (0), Yusta (2), Cárdenas (0) e Pozas (2). Unicaja 78: Fogg (10), Waczynski (8), Smith (19), Brooks (9), Omic (6) ? quinteto inicial ? Okouo (0), Díaz (5), Díez (6), Nedovic (6), Lafayette (0), Suárez (9) e Musli (-). Árbitros: García González, Calatrava e Martínez Díez. Parciais: 20-24, 17-13, 20-21 e 13-20. Incidencias: Partido correspondente á xornada 28 da liga Endesa, disputado no Multiusos Fontes do Sar ante 5191 espectadores

Tres minutos que son un mundo para dar por morto a un equipo como o Río Natura, máis se xoga ante a súa afección no Fontes do Sar. Reaccionaron ao grande os locais, coa bomba de osíxeno de Urtasun e a eficacia de Pustovyi e Whittington. Tremía o Málaga, incapaz de anotar, de superar a defensa galega. E cando parecía que podía voltear o resultado o Rio Natura Monbus, chegou a sentenza máis cruel.

Capturou un rebote en ataque Waczynski, abriu para Smith que, só, desde a esquina, descerraxou o aro cun triplo mortal de necesidade. Era o quinto na súa conta persoal, o punto número dezanove do máximo anotador da contenda. Foi á desesperada o Rio Natura Monbus co último alento, pero o KO de McConnell acabou por ser o KO do seu equipo. Mickey, arroiado por Omic, deuse coa cabeza contra o chan, quedando ferido, necesitado dos servizos médicos e con cinco grampas na coronilla. A ovación coa que Sar despediu á súa base, despois de dous minutos de silencio sepulcral e preocupación, é un recoñecemento do gran estado de forma do americano. Pechou o partido Adam, cariñoso coa afección ao concluír o partido, e cantou vitoria o Unicaja.

Os malacitanos cortaron a dinámica gañadora do Rio Natura Monbus Obradoiro pero non a inercia positiva dun equipo que crece semana tras semana. E a próxima oportunidade chegará o luns 17, en Miribilla, fronte ao Retabet Bilbao Basket.