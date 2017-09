Rois programa cinco novos obradoiros formativos

Rois, 2 de setembro do 2017 – O Concello de Rois acaba de facer público o programa formativo Mocidade Creativa, no que oferta cinco novos obradoiros para mozos de idades comprendidas entre os 14 e os 30 anos.

En Mocidade Creativa ofértase Nocións de Primeiros Auxilios, no que as persoas que se inscriban aprenderán os fundamentos básicos e as técnicas para tratar sobre todo a un menor accidentado. Outra da actividades formativas programadas é Iniciación á globoflexia, na que se aprenderá a traballar con globos para motivar a atención, a imaxinación, a comunicación e a capacidade de expresión. Outro dos obradoiros é o de Manualidades Creativa, na que as persoas interesadas aprenderán técnicas e habilidades relacionadas coa plástica desde un punto de vista creador e de reciclaxe e reutilización de materiais.

Aprender a poñer en práctica a risa como instrumento para fomentar toda a positividade dos participantes e como beneficio psicolóxico e físico ao mesmo tempo é o que se traballarán no obradoiro formativo de Risoterapia. E a última das actividades formativas para mozos de 14 a 30 anos é a de Cociña Creativa, na que se lle darán aos participantes todas as ferramentas necesarias para lograr espertar a curiosidade pola cociña a posibilidade de descubrir as texturas, os sabores e os procesos dos alimentos.

Os obradoiros, organizados polo Concello de Rois e financiadas pola Consellería de Política Social e a Dirección Xeral de Xuventude, teñen unha duración de 12 horas cada un e desenvolveranse os venres pola tarde e os sábados todo o día durante os meses de setembro e outubro. A data límite para anotarse é o vindeiro 11 de setembro. Todas estas actividades son de balde e contan con límite de prazas.

As persoas interesadas poden anotarse chamando ao teléfono 981 816 061 ou no seguinte enderezo electrónico concelloderois@gmail.com