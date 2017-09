Hoxe celébrase a Romaría das Virtudes en Vitre, Frades

Frades, 2 de setembro do 2017 – Xa está todo listo na parroquia de Vitre (Frades) para acoller a milleiros de persoas, chegados non só da comarca de Ordes senón de toda a xeografía galega, para participar na Romaría das Virtudes, que terá lugar hoxe sábado 2 de setembro e coa que colabora o Concello de Frades.

A Romaría das Virtudes é unha festa de forte arraigo na zona e á que acoden numerosas familias, peñas e grupos de amigos con xantar, que traen da casa ou mesmo preparan no campo.

A comisión de festas xa ten reservadas todas as mesas, barbacoas e diversos espazos das parcelas dispoñibles, que nalgúns casos xa están acoutados dende hai varias semanas. As misas celebraranse na capela das Virtudes ás 11:00 horas e ás 12:00 horas. A misa solemne está prevista para as 13:00 horas, momento no que terá lugar a procesión coa imaxe da santa desde a capela ata o cruceiro, atravesando todo o campo da festa.

Durante a mañá actuará a charanga Ruada e despois dos actos relixiosos comezará a sesión vermú coa orquestra “D´Tacón” e o dúo “La Hora Bruja”, que tamén protagonizarán a verbena nocturna. A sesión da noite atrae a centos de persoas de toda a contorna, que se suman aos milleiros que xa pasan alí toda a xornada, prolongando desta maneira a romaría ata a madrugada.