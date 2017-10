A ruada Vaia Troula celebra a súa terceira edición en Ordes

Ordes, 17 de outubro do 2017 – Este vindeiro sábado, 21 de outubro, a partir das 19 horas no campo da festa de Poulo, en Ordes, terá lugar a terceira ruada Vaia Troula.

Unha cita que dende os seus inicios congrega a centos de persoas con gañas de música tradicional e diversión.

Nesta ocasión contarase coa participación das seguintes agrupacións: Somos nós (Ordes), A.C. Veciños de Leira, Xentiña de Trazo, A.C. Brisas do Quenllo (A Pontraga), A.C. Pandeireteiras de Ardevento (O Mesón do Vento), Pandeireteiras das Encrobas, Pandeireteiras de Rodís, A.C. Amigos do acordeón de Sigüeiro e A.C. Sarillo (Aiazo).

Tampouco faltará a A.C. Camiño Real de Poulo, organizadores desta animada cita en colaboración coa cafetería e centro de ocio infantil Feitizo, Manel percusión tradicional, ademais do Concello de Ordes.

Ademais todos aqueles que queiran unirse á festa tocando algún instrumento están convidados a facelo. Tamén haberá petiscos para as persoas participantes.